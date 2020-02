Gran triunfo de Aldosivi

Superliga – Fecha 21 – Buenos Aires

Tres Pustos de Oro

Aldosivi es torazo en rodeo ajeno. Demostró una vez más que rinde de visitante y sumó esta noche , ante Banfield, tres puntos decisivos para su permanencia en la categoria. Ganó uno a cero en un estadio complicado y de esta manera se aleja del fantasma del descenso. A pesar de los cambios , el «Taladro» no encontró claridad en su busqueda y salvo algunos «chispazos» de Urzi, no gravitaron ni Daniel Osvaldo, ni Velasquez. En el complemento, los de Hoyos perdieron el control y optaron por ceder la iniciativa, pero no vivieron grandes riesgos. A lo sumo un remate apenas desviado de Jesús Datolo.

El primer tiempo fue del cuadro marplatense. Bien con la pelota y en actitud ofensiva. El gol (Bertoglio) fue consecuencia de un buen manejo del balón y un oportuno cambio de frente de Solis para el ingreso libre (por la izquierda del área) del autor del tanto.

Orden y seguridad le quitó eficacia al cuadro de Falcioni. El mayor peligro para la visita llegó en los centros por elevación al grandote Civelli. Su marcador en los envios con esferico detenido fue el paraguayo Miers quien en un par de oportunidades le cometió penal. El arbitro, sin embargo, no sancionó no obstante haberle advertido a los dos que tuvieran cuidado pues podián ser sancionados.Merece destacarse en el ganador la gestión de Solis, por derecha, y Andrada como enlace ofensivo, aunque en realidad se suma la regularidad del fondo, donde Fara-Galeano-Miers y Villalba respondieron ante la presión rival.

El encuentro resultó, en la primera fracción, entretenido. Los dos se preocuparon por asegurar el traslado generando un trámite intenso. Tal vez con exceso de pierna fuerte (hubo varias faltas muy duras) pero que mantuvo atención permanente.