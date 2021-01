Galitiello nuevo entrenador de Kimberley

Quedó confirmado el arribo del técnico para encabezar el grupo de trabajo que comandará los destinos de la primera local del club en la temporada 2021 de la Liga Marplatense de Fútbol.

Este viernes el presidente de la entidad, Luciano Mignini, junto a Juan Manuel Vuoso y Pablo Galitiello mantuvieron una reunión en la sede de Avenida Independencia 3030 en la que ultimaron detalles y dieron por hecho el anuncio. “La realidad es que estábamos tranquilos esperando a que la situación sanitaria mejore pero nos enteramos la situación particular de Pablo (Galitiello) y es el perfil de técnico que nos interesa como club”, sostuvo Vuoso, actual manager del club.

Por otro lado, agregó que “tiene la ventaja de conocer a gran parte del plantel y hemos aprendido mutuamente en el día a día en su anterior paso. Todas esas cuestiones nos convencieron de que era el momento de ofrecerle el puesto a él y por suerte pudimos llegar rápido a un acuerdo”.

Galitiello fue parte del cuerpo técnico campeón en 2016, cuando Kimberley consiguió su decimoquinta estrella de la mano bajo la dirección técnica de Mariano Mignini. Pero su llegada al “dragón” se dio en 2015, un año antes, para concluir en 2018.

Una vez terminada la reunión, el flamante director técnico se mostró muy contento por su regreso. “La sensación es de felicidad por volver al club. Obviamente el paso anterior me dejó una cantidad de amigos increíble y un grupo de trabajo muy bueno que es el que va a continuar así que me pone muy feliz. Obviamente será una etapa distinta pero en la que tendremos los mismos objetivos de trabajo que han sido muy buenos”, apuntó el ex técnico de Unión.

Mignini, Vuoso y Galitiello

En relación al cuerpo técnico, su ayudante será Esteban Erramuspe (también dirigirá la Quinta División), mientras que Damián Vasconcelo continuará como preparador físico y Guillermo Benítez como entrenador de arqueros. A ellos también se sumará Juan Fernando Blaires como ayudante y técnico de Séptima y Octava.

Finalmente, la planificación en torno a la vuelta a las prácticas se empezará a definir con mayores certezas a partir de la semana que viene, cuando cuerpo técnico y jugadores se reúnan en la villa deportiva para comenzar a coordinar las actividades. Sobre este tema, Galitiello afirmó que “lo primero que tenemos que hacer es nuclear a los jugadores después de un año de parate y sin competencia. A partir de eso buscar el equilibrio justo de horarios de entrenamiento para que esto sea compatible para que todos puedan salir favorecidos, sobre todo en esta situación económica que estamos pasando todos y hace que las prioridades para muchos sean otras”.