Fitness & Salud cumplió 10 años al aire

¡Muchisimas gracias Juan Carlos Morales! @deporteamdp se sumó a celebrar el cumpleaños, por los 10 años de @fitnessysalud.oficial, en un programa especial ¡imperdible! Este Martes, de 18 a 19 horas y a cargo de @camiiklesa, nos conectaremos todos juntos a disfrutar de un momento, lleno de anécdotas, diversión y emoción, por todo este gran camino recorrido en la televisión, junto a los deportistas y a toda la comunidad del #PlanetaDeBienestar. ¿Nos acompañan? Compartir, ayuda. Participar, ni hablar. ¡Los esperamos! #F&S10A #Cumpleaños #Entretenimiento #Motivación #ResponsabilidadSocial #Familia