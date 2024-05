FIN DE SEMANA RÉCORD EN MAR DEL PLATA

Mar del Plata fue el punto turístico más elegido por los argentinos para disfrutar del fin de semana extra largo de seis días con la presencia de 213.865 personas.

Gracias a que se juntaron el fin de semana largo de Semana Santa, un feriado puente turístico y el feriado nacional del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, Mar del Plata recibió a miles de turistas y cerró marzo con los mejores números de los últimos diez años.

Según informó Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a “La Feliz” arribaron 213.865 personas entre el jueves y el martes mientras que durante el mes de marzo, la cifra alcanzó los 826.582 turistas, un 3,2% más con respecto al mismo período de 2023. Si bien en un principio las expectativas eran bajas debido a cuestiones económicas, en las primeras horas del jueves se pudo ver una ruta 2 totalmente colapsada por

vehículos que llegaban a la ciudad. Tanta fue la cantidad de gente que llegó que incluso los comerciantes se vieron sobrepasados por la alta demanda a la que se vieron expuestos.

“La verdad que no nos esperábamos semejante cantidad de gente”, comenta Sergio Mazza, dueño de Pizzerías “La Mini”. “Si bien uno sabe que va a haber más trabajo en este tipo de fechas, pensamos que por la situación económica, la suba no iba a ser tan grande”, agrega y concluye entre risas: “Hasta yo me tuve que poner los guantes y amasar. Las empanadas de vigilia que hicimos fueron todo un éxito”.

En relación a la ocupación hotelera, desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), aseguraron que hubo un mayor porcentaje de reservas en hoteles de 4 y 5 estrellas, por lo que se puede entrever que arribó gente de un mayor poder adquisitivo. Por otro lado, también se dio una fuerte tendencia a los alquileres de departamentos particulares o vía aplicación como Airbnb.

Julio, quien cuenta con varios apartamentos en la zona céntrica de la ciudad, asegura que “la gente elige cada vez más este tipo de reservas porque tienen precios más accesibles”. “Yo trato de alquilarle a conocidos de amigos pero cuando es un fin de semana de esta magnitud, hago publicaciones por Facebook y la verdad que llueven las consultas”, asegura con una sonrisa.

En cuanto al clima, la ciudad costera tuvo temperaturas típicas del otoño con días que alternaron entre altas y bajas temperaturas pero que permitieron a la gente disfrutar de todos los atractivos turísticos.

La costa y las plazas fueron los lugares más elegidos por los turistas durante el día mientras que, por las noches, los paseos comerciales de la peatonal San Martín y la calle Güemes, se llenaron de gente que aprovechó para ver ropa, comer y disfrutar de buena coctelería.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Habrá que esperar hasta junio. El 17 de junio será feriado en conmemoración del General Martín Miguel de Güemes y cae lunes, lo que permitirá un fin de semana de 3 días. Unos días después, el 20, será el Día de la Bandera y con la ayuda de un feriado puente turístico, habrá un fin De semana de cuatro días.

Por: Lautaro Farias.