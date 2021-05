La música y compositora marplatense Fiamma Larraburu presenta su nuevo single «Dos Caras», el cual también cuenta con videoclip, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción con fuerza y solidez, que refleja las marcadas influencias musicales que tiene la artista dentro del rock.

«Me influencian diferentes géneros porque me gusta mucho escuchar música. Desde Charly Garcia, Cerati, Spinetta, The Rolling Stones, The Beatles, pasando por Prince y Queen, hasta música clásica como Chopin, y Beethoven, entre otros», dice Fiamma.

Si bien tiene 18 años, la artista se encontró con la música desde muy pequeña. En su casa todos son pianistas, es por eso que a los 4 años comenzó a estudiar piano clásico. Con el correr del tiempo se acercó a la guitarra y actualmente puede acompañarse con ambos instrumentos.

El trabajo de Fiamma es más bien un concepto que un género, ya que nunca buscó marcar su estilo. «Lo que se me viene a la cabeza lo escribo, empiezo a tocar y dejo volar mi creatividad. Hago lo que me va naciendo», dice.

La joven artista marplatense viene de realizar shows en The Roxy Bar, Bar Carnal y Mr. Jones, de la Ciudad de Buenos Aires, entre Febrero y Abril de este año.

Fiamma ya cuenta con un EP titulado «Extremos» -disponible en plataformas digitales- del que se desprenden las canciones «Vivir Así» y «Sin Aire», la cual también tiene videoclip.

Desde el pasado sábado 22 de Mayo, «Dos Caras» está disponible en todas las plataformas digitales.

Instagram: https://instagram.com/fiammalarraburu?igshid=heip1edj52kl

YouTube: https://youtube.com/channel/UC5iAWp1B6A0ijd4A1HeBEsg

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2Z04Puo6PT6wm8tK3VUf8P?si=hSAER2PJQ0KFKyFq8tqd1g&dl_branch=1