PH Music Festival

Las Bandas marplatenses: FAN DE NISH, MÄDRE y ONE TICKET TO THE MOON juntos en una noche a pura fiesta en el PH MUSIC FESTIVAL el día viernes 18 de noviembre a las 21 hs en Guido 2267.

Las entradas se pueden adquirir en las redes de las bandas. Invita: Id.A Producciones

FAN DE NISH

Banda de música alternativa independiente formada en 2019 que funciona géneros del rock, pop y grunge en sus composiciones. En AGOSTO DE 2022 lanzaron su primera sesión en vivo PRÓLOGO, de tres temas grabada en los estudios ROMAPHONIC (ex circo beat) de la ciudad de Buenos Aires.

Integrantes: Alejandro Soligo voz – Alejandro Tornatore guitarra y coros – Cristian Suarez guitarra y coros- David Cermesoni bajo – Germán Mignani bateria

Redes: Instagram fan.de.nish – Facebook fan de nish

MÄDRE

Nació hace tres años luego de un desprendimiento de una formación anterior de larga carrera: Mínimo. Ahora, en formato Power Trío de Rock y con un sello personal propio, lograron converger grandes historias y relatos con música.Ya recorrieron varios escenarios de la ciudad y el país compartiendo su música con bandas como Gran Martell, Cuyomán, Científicos del Palo, entre otras. Durante 2017, MÄDRE se adentró en Home Town Studio de la ciudad de Mar del Plata, donde grabaron cuatro Singles. Ya en 2018, usaron el mítico Teatro Colón de Mar del Plata para la grabación de una Sesión en Vivo con nuevos temas, siempre manteniendo la línea del Rock. Estas canciones pueden encontrarlas en el canal de Spotify: MADRE Banda.

A mediados de 2019, se sumó al Trío Sergio Sáenz: cantante y guitarrista oriundo de Villa Gesell. Ya en formato de cuarteto, se metieron al estudio para grabar cuatro canciones más que se encuentran en proceso de mezcla.

Integrantes: Ginno Galvaliz en Bajo – Hernán Curtti en Batería – Sergio Sáenz en voz y guitarra – Nicolás Navarro en voz y guitarra.

Redes: IG: Madrebanda – Spotify: MADRE Banda

ONE TICKET TO THE MOON

Martín Ciolfi es un cantante, guitarrista, teclista, DJ y productor argentino. En 2019 creó ONE TICKET TO THE MOON. Canciones electrónicas instrumentales, con sonidos de los 80, mezclando composiciones cinematográficas futuristas y progresivas, inclinándose hacia la nueva era synthwave, Cyberpunk y Retroelectro. En el último año ha firmado con sellos discográficos como Blanco y Negro Music de España, BringNewUnity de Alemania, PurZynth Rekords de México.

En 2021 trabajó en su nuevo material LP llamado AURORA. Lanzando tema por tema, arrancando el 2022 con los 3 últimos temas de este álbum, y trabajando en nuevo material.

Recientemente volvió de su primera gira internacional, presetnadose en los Estados Unidos, realizando shows por las ciudades mas importantes del estado de Texas.

Based: Argentina Founded: 2019 Genre: Synthwave – Cyberpunk – Retroelectro Martin: Synths – Guitar – DJ – Programing Músicos invitados: Frankz: Bass – Puchi: Drums