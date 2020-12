FABIO HERRERA en el Teatro Auditorium

El músico Fabio Herrera se presentará en el Foyer del Teatro Auditorium el dia jueves 7 de enero a las 21.30 hs, acompañado de Lucas Turquié en guitarra y bandoneón, y Charly Vela en percusión, formando parte de la programación que el teatro ha dispuesto, en estas circunstancias especiales, para que el arte marplatense pueda tener espacios donde desarrollarse.

Cabe destacar, que Herrera, Turquié y Vela solo se presentarán esta única fecha en toda la temporada de verano.

Entrada Gral: $ 300 (solo por plateanet)

Herrera escribe canciones desde su adolescencia, aunque, reconoce no haber podido presentarlas frente al público cuando fueron escritas. Con un repertorio conformado en su mayoría por canciones propias y algunas de otros compositores, esta presentación ofrecerá a quienes se den cita en el teatro a un sensible recorrido en su poesía y arreglos melódicos, pero también en su diseño escenográfico, audiovisual y de iluminación.

El lineamiento poético de este compositor que esgrime sentirse mitad juarense, por haber nacido en Benito Juárez y mitad marplatense, por vivir en esta ciudad desde sus 20 años, tiene en su haber el aire de dos territorios bien definidos; el de la pampa verde con su llanura inmensa hacia el oeste y el de la orilla del océano Atlántico con su horizonte hacia el este; uno de los motivos de las composiciones es ese, rescatar el transcurrir del tiempo en las dos andanas geográficas y adherirles música y sonidos en su construcción, buscando un objetivo final. El abordaje de las canciones puede aparentar una circunstancia específica, pero el trabajo que viene desarrollando el grupo en cuestiones de compromiso con los dos carriles más interesantes que puede tener una asociación musical que son música y palabra, delatan que no hay posibilidad de dar puntadas individuales en cuotas, si no, de construir una oportunidad de estar alertas en la forma comunicacional y en la presentación de un espectáculo como el que se ofrece para el jueves 7 de enero próximo.

.

Fabio Herrera: guitarra y voz

Lucas Turquié: guitarras y bandoneón

Charly Vela: percusión y voz

Invita

Id-A Producciones