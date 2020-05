Estudiar es complicado, pero no imposible

Trabajo realizado por Camila Frnández en la materia Periodismo Gráfico I en DeporTEA Mar del Plata

Hoy en día es complicado pero no imposible llevar un estudio adecuado. Tenemos muchas ventajas y desventajas a la hora de sentarnos a estudiar, ya sea primaria, secundaria o una carrera universitaria.

Una de las ventajas podría ser nuestras herramientas, con el avance de las tecnologías podemos permitirnos la comunicación vía llamadas, mensajes, entre otras, cosa que antes no se podían por la faltante tecnología, con nuestros profesores y compañeros.

Hablando de las desventajas, siento que no aprendemos de la misma forma. La mayoría necesita a alguien que este “presionándolo” constantemente o explicándole de otras maneras, evacuando dudas entre compañeros, realizando debates, encuestas y muchas cosas que ahora no podemos realizar.

En mi caso, al pasar del secundario a la facultad implicó muchos cambios nuevos. Siento que estoy aprendiendo mucho, aunque siendo presencial podría aprender mucho más seguramente, pero le pongo todas mis ganas porque es lo que me gusta y es de lo que quiero trabajar en un futuro.

Por suerte tenemos unos profesores que se preocupan, que nos responden consultas y que nos resuelven algún problema, si es que lo tenemos, dan lo mejor que pueden en este momento difícil que estamos viviendo como sociedad.

También observo que en mi entorno todos tratamos de hacer lo mejor que podemos, y me incluyó. Como dije es complicado llevar una buena educación, porque muchas veces no entendemos algo, queremos respuestas inmediatas pero no siempre se obtienen, entonces eso lo hace más pesado a la hora de intentar aprender correctamente. O mediante una cámara, muchas veces las cosas no se interpretan de la misma forma que lo seria personalmente.

Desde mi punto de vista aprendemos diversas cosas en esta época, no solo

escolarmente, sino como sociedad. Aprendemos a ser empáticos, comprensivos, aprendemos a querer más, a no rendirse fácilmente por algo que queremos, y muchas cosas más que posiblemente antes no nos dábamos cuenta.

Hoy en día hay que ser paciente, cuidarnos a nosotros mismo y cuidar a los demás y así vamos a poder salir adelante y próximamente volveremos a las clases normalmente.

Por: Camila Fernández