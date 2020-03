ESTE MIÉRCOLES SE INAUGURA UNA NUEVA MUESTRA DEL CICLO «EXPRESIONES DE ARQUITECTOS»

En el marco del Ciclo “Expresiones de Arquitectos” 2020 este miércoles a las 19 quedará inaugurada la muestra “Croquis Proyectual, el dibujo como prefiguración de una obra potencial” del Arq. Héctor De Schant.

Será en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, Dorrego 1657 y podrá ser visitada diariamente hasta el 3 de abril, con acceso libre y gratuito.

“Todos los dibujos que se exponen fueron realizados antes del ‘80.cuando aún no existían medios digitales”, señala el expositor. “Algunos eran croquis de estudio, otros para mostrarle al que encargaba el proyecto, cuando se trataba de edificios para la venta, si aceptaban la propuesta entonces procedía a hacerlas por método. En algunos casos apenas se esbozaba el entorno pero por lo general la figura humana, los automóviles etc., estaban bien definidos. Estos dibujos eran fieles a la realidad. No siempre era así dado que en otros casos exageraba algún aspecto siempre aclarando que eran caricaturescos. Al comitente solo se le cobraba si le gusta la propuesta y tomaban la decisión de construirlo

Me inclinaba por el dibujo lineal, sin sombras, cuando la usaba era para resaltar los volúmenes o fijar el interés en algún aspecto particular del diseño.

Antes de recibirme le dibujaba a estudios perspectivas para concursos o para carteles de venta, era un ingreso adicional y una gratificación porque me introducía en “otros mundos”, Gente que admiraba. Son recuerdos inolvidables”.

La curaduría está a cargo del presidente de la institución, Eduardo Agüero y del artista plástico Cristian Dalgaard y la coordinación es de la Arq. Romina E. Chocou.

Cabe destacar que este Ciclo de exposiciones, declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredon – Resolución Nº 0716, fue creado en 2013 y de manera ininterrumpida da visibilidad y conecta con la comunidad a los excelentes trabajos artísticos visuales que desarrollan sus matriculados a la par de su actividad específica en la Arquitectura. Para ello se ha acondicionado la Sala de Exposiciones en su aspecto tanto estético y funcional como lumínico.