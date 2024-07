ESPAÑA, EL MEJOR

UEFA – Eurocopa – Final – Berlín, Alemania

España 2 – 1 Inglaterra

Por: Juan Carlos Morales

Si bien, alcanzó el triunfo a cuatro minutos de los noventa, España fue el justo ganador de la Eurocopa ,en Berlín. Su victoria sobre Inglaterra (2-1) coronó una trayectoria impecable en la recta final. Ganó los siete partidos que jugó (3-0 a Croacia, 1-0 a Italia, el campeón anterior, 1-0 a Albania, 4-1 a Georgia, 2-1 a Alemania, 2-1 a Francia) y consagró a dos jóvenes delanteros: Yamal y Williams.

Y fue muy importante alguien que estaba en el banco y al ingresar, por la lesión del titular, fue la figura del equipo: «Dani» Olmo. La idea del entrenador De La Fuente se materializó en el terreno de juego y los

ibéricos mostraron poder ofensivo y sentido de conjunto.

El once del Reino Unido fue todo lo contrario. No convenció con su desempeño(empató con Dinamarca y Serbia) y fue finalista al derrotar en el último minuto a Países Bajos y eliminar por penales a Suiza.Por eso planificó de acuerdo con el adversario y recién en desventaja (gol de Williams al comienzo del segundo tiempo) intentó dominar. Pero la anotación de Palmer no fue suficiente. Oyarzabal , que entró por Morata, definió a los 86 minutos.

En la etapa de clasificación para la Euro, el campeón solo perdió un partido , con Escocia 2-0 del cual se rehabilita luego ganando por el mismo marcador. Su vencedor también fue a la Eurocopa e integró la zona «A»con Alemania, Hungría y Suiza pero quedó eliminado por dos derrotas y un empate. Volviendo a España digamos que para llegar a la Euro, se adjudicó el grupo clasificatorio derrotando a Noruega (3-0 y 1-0), a Georgia (7-1 y 3-1) , a Chipre (3-1 y 6-0).

El cierre de la competencia no hace más que establecer justicia para el mejor. España concreta un recambio y parece dispuesto a olvidarse definitivamente de la fuerza para volver al toque y al talento de sus interpretes.