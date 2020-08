Entrevista a Tim Bravo – Jefe de Comunicaciones de Bugatti

La historia del automovilismo es una historia de luchas, superación, ingenio, creatividad y, a veces, una fama imperecedera. Todo esto se resume en un puñado de nombres (y apellidos) que persisten en nuestras memorias. Entre ellos están Ferrari, Lancia, Maserati, Porsche y Bugatti entre otros.

Los mojones de Bugatti

Esta última nació de la mente de uno de los mas brillantes que dio el automovilismo, Ettore Bugatti. Llegó y conquisto las pistas con sus admirados y respetados Bugatti Tipo 35 y fue codiciado por las mas grandes fortunas y realezas del mundo en la forma de la Bugatti Royale tipo 41 (solo para la realeza). Llegó a los niños con una réplica eléctrica del automóvil de competición mas exitoso de todos los tiempos. Sufrió dos terribles golpes, el fallecimiento del primogénito de Ettore, Jean, y la segunda guerra mundial que le llevó a la desaparición.

El renacimiento a partir de 1998 cuando es adquirida por el grupo Volkswagen y las dos gemas sobre ruedas, el Veyron, y más cercano a nuestro tiempo en Chiron

Tim Bravo

Tim Bravo es el Jefe de Comunicaciones de Bugatti. Ha llegado a esta posición laboral luego de sus inicios en la SEAT y luego trabajando para la Porsche. Con esa experiencia, ha sido elegido para establecer los contactos con los medios especializados. Bravo tuvo la deferencia de ser el Chef del programa radial CARS a la Carta del sábado 22 de agosto de 2020 coconducido por la profesora Estefanía Ferreira y Edgardo S Berg. Esta es parte de la entrevista

La empresa

C-C) ¿Cuánta gente trabaja para la empresa Bugatti en la actualidad?

TB) Como somos una empresa pequeña, en relación con otras automotrices, nuestra fuerza operacional es de 300, 330 personas entre ingenieros, técnicos, mecánicos, parte administrativa y hasta el de las comunicaciones.

C-C) ¿Cómo se elige al personal para que sea parte de Bugatti?

TB) Al ser un número tan reducido de personas que trabajan en Bugatti, el examen es muy exhaustivo. Se intenta aprovechar la experiencia de los nuevos empleados como así su mimetización con el nombre Bugatti. Una vez que son contratados, deben realizar un entrenamiento de seis meses para poder pasar a la planta de producción.

C-C) La historia de Bugatti mostró el orgullo y la unión de empleados y pilotos para con la marca (Chiron y Veyron son grandes ejemplos). ¿Se sigue con esa tradición de pertenencia a la empresa?

TB) Si. La historia es muy importante. Si bien siempre se mira al futuro, pero el pasado es significativo y referencial para la excelencia de los productos. Es como cuando una persona esta al volante de un automóvil, siempre se mira hacia adelante, pero el retrovisor muestra, en forma pequeña, el camino de donde se vino, para tener esa referencia del pasado.

Ettore Bugatti fue contemporáneo, colega y hasta amigo de otro gigante del mundo automotor, Ferdinand Porsche. Respeto y admiración mutua los llevaron a compartir desarrollos. Así Ettore copió las ruedas que proponía

Ferdinand; este último compró una Tipo 35 para sus propios proyectos.

C-C) ¿Los modernos Bugatti se construyen a pedido?

TB) Si. Un 95% de ellos se construyen bajo estricto pedido. El 5% de ellos son para mostrar a potenciales clientes y de prueba. Tenemos una producción anual de ochenta vehículos, con lo que el 5% (cuatro) quedan en la fábrica de Molsheim

C-C) ¿Cuál es el tiempo de construcción desde que son encargados hasta que el propietario se lo lleva?

Sin tener en cuenta los tiempos de espera, este tiempo se extiende por seis meses. Como todo parte de cero, se deben pedir las piezas. Con las piezas, se llega a la sala de configuración en donde el cliente elige la terminación a su

gusto. Con esta información comienza la construcción del auto que lleva dos de los seis meses.

Los Clientes

C-C) Al ser automóviles muy potentes, ¿se le pide a los potenciales compradores algún requisito?

TB) No. No se les pide requisito alguno. El Chiron, que tiene un potente 16 cilindros, es un automóvil muy confortable y de fácil manejo si se le controla la velocidad. Yo mismo lo pude comprobar al sentarme al volante en uno de ellos.

C-C) Al haber una sala de diseños, en donde los automóviles salen ‘a medida’, ¿Se han pedido equipamiento para gente zurda?

TB) No. Todo el instrumental esta en su lugar específico. Es una obra de arte en donde cada comando se encuentra en su lugar preciso para que la vista se transforme en seguridad y rendimiento.

C-C) ¿Qué colores son los más elegidos?

Esto es muy variable. Esta temporada los clientes han elegido que sus autos sean unicolores, con tonos mates. El año pasado la elección de colores brillantes; mientras que, en mi primer año en Bugatti, los colores pertenecían a la paleta de los azules.

El museo

C-C) Una vieja foto muestra una imagen de un modelo eléctrico para chicos conocido como Bugattina (o Bugatti Baby) . ¿Hay algún modelo o replica en el museo?

No. Lamentablemente no. En los años sesenta, hubo que vender todos los autos de la colección para poder afrontar las deudas. De allí que hay solo 5 o 6 coches históricos. La colección más grande de Bugattis se encuentra en el Museo Nacional del Automóvil de Francia (Cite de L’automobile). Entre los vehículos se puede disfrutar de la colección Schlumpf, la más grande de Bugattis en el mundo. Esta está en la ciudad de Mulhouse.

Futuro eléctrico

C-C) ¿Tiene la empresa planes de producir automóviles con grupo impulsores eléctricos?

TB) Si bien en futuro es esencialmente eléctrico, durante esta década no hay planes serios de producir automóviles eléctricos. Esto se debe a que los autos que producen, solo recorren pocos kilómetros por día, no marcan una gran diferencia entre un impulsor eléctrico y uno de combustión interna. Los primeros tienen mas reacción, pero la velocidad de los últimos, como así la autonomía siguen siendo marca registrada de los Bugatti.

En Bugatti consideramos que el valor de un motor eléctrico no es tan buena inversión como el motor de combustión interna, ya que este envejece más rápido. Por otro lado, el proceso de realización de las baterías es malo para el medio ambiente. Si pensamos que los Bugatti no son construidos para gran cantidad de kilómetros (un Bugatti puede rodar, aproximadamente, 2000km por año) el impacto ambiental no sería menor por reemplazar el motor de combustión interna original por uno eléctrico.

Los Veyron y Chiron perderían gran parte de su encanto si el motor 16 W se cambiaría por un grupo impulsor eléctrico.

C_C) ¿Qué es el Bugatti Hyper Truck?

TB) El un boceto que no nace de la empresa Bugatti. El nombre Bugatti es sinónimo de avances tecnológicos y creatividad. Tal vez ha sido por eso que este boceto lleva ese nombre. Si un día se convirtiera en realidad, realmente seria sería algo muy bueno. Vi los dibujos y me gustaron mucho.

Bugatti esta con nosotros. Su nombre y legado nunca debería volver a desaparecer del mundo de los automóviles. La tradicional y joven empresa ha vuelto a vestir a sus hombres del orgullo de ser parte de ella. Un sentimiento del que Don Ettore, desde arriba, debe sentirse orgulloso. –

Imagen portada: Bugatti Type 35B. Louis Wagner Targa Florio 1929. Óleo sobre lienzo. Medida: 70×50 cm. Artista

Daniel Sonzini. Reproducido con premiso del artista.

Imágenes: Bugatti

