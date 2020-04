EL «Loco» Gatti se recuperó del Coronavirus

Hugo Orlando Gatti, de 75 años, fue diagnosticado con coronavirus el pasado 23 de marzo luego de ser ingresado en una clínica de Madrid.

Luego de permanecer internado 15 días en España por contraer el Covid-19, se conoció que Hugo Orlando Gatti fue dado de alta y vuelve a su casa de Madrid. Fueron dos semanas de mucha incertidumbre por sus 75 años y los antecedentes cardíacos que arrastraba.

Su hijo Lucas alegró a todos con la noticia en las redes sociales. “Les escribo para darles una buena noticia. Han dado de alta a mi padre. Ya se encuentra en su casa y ahora vienen días en los cuáles deberá estar tranquilo, recuperándose completamente y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le han solicitado”.

El ex arquero de Boca, River y la Selección Argentina superó esta dura batalla y pudo por fin salir de la clínica para terminar de recuperarse en su hogar.

En un principio la situación parecía complicada ya que su familia había declarado que su padre se encontraba “estable aunque eso no indicaba que estuviera bien”. Un par de días después, el mayor de los hijos del Loco contó que su padre estaba respondiendo al tratamiento, mientras que el domingo publicó que “la situación es alentadora”.

“Esto para mí es como un mal sueño. Y como todo sueño tiene que terminar y comenzar uno nuevo. Cuando a mí me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía ‘ustedes están locos’. A mí me gusta vivir. Como a todos. Uno tiene que luchar por eso, por la vida”, dijo días atrás el Loco en diálogo con sus compañeros de programa deportivo en que participa en España, “El Chiringuito”.