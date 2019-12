Anteriormente ya he hablado de las falacias y consecuencias de las dietas que se “imponen” en la actualidad. El problema de las mismas, en especial cuando carecen de validez científica o acompañamiento médico, es que no solo no funcionan sino que traen consigo consecuencias en la salud de las personas que las practiquen.



Si bien se pusieron “de moda” en los últimos 50 años aprox, también ha habido en los últimos tiempos una concientización muy importante con respecto a las mismas. Médicos, escritores, periodistas, psiquiatras, psicólogos, etc han reflexionado respecto a este tema.



Y justamente hablando de psicólogos, quien siempre se toma un tiempo para analizar las dietas es el director de Clínica de Familia, Fabian Melamed, más específicamente en su artículo “El irrefrenable des-encanto de las dietas”.



En el mismo destacó: “De una vez por todas, asumamos que la tiranía de las dietas ha sumido a la población occidental a un hábito molesto y frustrante, ha sido tan bien manipulada, que se ha naturalizado. Hacer dieta, ya forma parte de nuestros hábitos cotidianos de vida.

Esta práctica es más llamativa aún, al observar la inutilidad de ellas. Con ello me refiero a ver una y otra vez, tanto en uno como en los otros, como las dietas no duran y el que baja vuelve a subir lo perdido y probablemente más.”



¿Recuerdan que les dije que muchas dietas carecen de validez científica? Bueno, Melamed también hablo sobre eso e hizo un análisis profundo de porque son tan difíciles de mantener con regularidad. “Permítame contarle que hallazgos van encontrando las investigaciones, sobre qué ocurre cuando uno se somete a dieta, logrando por fin desentrañar la pregunta, ¿por qué nadie lo logra…por que ‘la gloria’ nos dura tan poco? Desde ya le digo, no es que Ud. sea flojo, ni tentado, ni que sea un compulsivo irrefrenable y menos un patológico que se boicotea por oscuros complejos infantiles. De ninguna manera, la clave es más amplia, más compleja y sistémica. Cerebro, cultura, economía y claro, la propia persona, se articulan para este resultado y mucha, pero mucha mala información, convenientes ‘hallazgos’, mitos médicos y populares, junto al marketing de las ideas ‘saludables’.”

