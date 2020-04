«El arqueólogo»: Murió Pablo Ramírez el autor de Historia del Profesionalismo. 1931-1978

Hace unos días se conoció el deceso del periodista, Pablo Ramírez autor de «La Biblia» como se conoce el libro «Historia del Profesionalismo 1931-78». Tenía 94 años.

Hace unos días se conoció el deceso del periodista, Pablo Ramírez, investigador de la historia del fútbol argentino desde sus orígenes. Autor de «La Biblia» como se conoce el libro «Historia del Profesionalismo 1931-78». Una obra completa. Tenía 94 años

Ramírez, empleado en la actividad privada, se acercó al periodismo deportivo llevado para una pasión compartida por millones de argentinos, antes y ahora. Alto, espigado. Vivía en Belgrano, casa que conoció el autor de éstas líneas fascinado con su archivo

Su amistad con Dante Panzeri le permitió conocer centenares de historias del fútbol de los años dorados, los 40 y 50. Como miles, admirador del juego de La Máquina de River, el Terceto de Oro de San Lorenzo. Los Diablos Rojos de Avellaneda.

La edición «renovada» del diario La Nación

No tanto de otro equipo inolvidable de la época, Racing del primer tricampeón entre 1949 y 1951. Tiempos del primer peronismo y apoyo fuerte al deporte. Don Pablo se reconocia ser «anti peronista».

Ramírez quitaba mérito, «equipazo» que tenía seis jugadores en la selección: Antonio Rodríguez, el «Colorado» Alberto Rastelli, Mario Boyé, Norberto «Tucho» Méndez, Rubén Bravo y Ezra Sued.

En El Gráfico, años 70, la Editorial tuvo un archivo paralelo. Tiempos donde Ramírez comenzó su trabajo de «arqueólogo» recuperando, jornada por jornada, fecha a fecha con comentarios periodísticos, suyos, la llamada «Biblia» de Pablo Ramírez.

Con fotos de equipos de Primera División y Primera B. Todos los nombres, los apellidos. La mirada completa. Datos, número, goles, protagonistas. Acontecimientos. Todo. Duro crítico de ciertas dirigencias y casos de corrupción en el fútbol.

La Editorial Perfil en sus comienzos, ya orientada por Jorge Fontevecchia, con apenas 23 años de edad, difundió en fascículos la obra inconmensurable del fútbol argentino. Entrega semanal, años 76, 77, 78.

La historia la recuperó más adelante el diario «La Nación». Ramírez llevó a Adolfo Pedernera virtual «editorialista» en los renovados fascículos. Antes y después publicado a todo color y papel laminado.

Pablo orgulloso de su obra, decía: «Todos recurren a la Historia del Profesionalismo» aunque no todos le dan crédito al trabajo de muchos años»». Hombre de pocas palabras, sentido ético a veces fronterizo con el costumbrismo de lo cotidiano.

No le importaba ser algo así como «un franco-tirador» casi invisible. A menudo tildado de «ácido» por muchos de los colegas de las generaciones suyas. Famoso por sus críticas «a un periodismo cercano al poder de turno».

Los que no lo quería demasiado, remitían a la figura «del lobo estepario» del célebre escritor alemán Hermann Hesse. Aunque los suizos decían que el pensador de los «sueños pacíficos y místicos» había nacido del lado de ellos, cerca de los Alpes.

Horacio Del Prado, destacado colega, mas de medio siglo de experiencia periodística con ciclos en El Gráfico, los 70, «Goles Match» los 80, Tiempo Argentino, El Cronista Comercial, los 90, Radio Nacional no hace mucho, lo frecuentó. «Una triste noticia», dijo consultado por el cronista. «Estuve con él varias veces en los últimas años. Vino de visita a mí casa en Belgrano, donde vos has estado. Le hice dos notas grabadas», comentó Horacio en el intercambio del chateo.

«Pablo. Muchos lo consideran un «enemigo» en el periodismo deportivo. ¿Es así ? indagué. La respuesta de Ramírez: «Mire, es peor. Me tienen como si fuera un perro rabioso. Como si tuviera rabia», contestó

Todos lo consultaban y no todos lo reconocían

Del Prado continuó: «Se supone que su visión, cerca a Dante Panzeri, donde la ética y la moral están por encima de la vida cotidiana y lo condicionan, Pablo …» infiere la consulta.

«Panzeri decía que no le importaba ser intolerable para mucha gente del gremio periodístico. No me interesa que no me saluden colegas que conceden lo sagrado del periodismo, la justicia, las verdades, a los poderes de turno», sostuvo.

«En mí caso -concluyó Ramírez- no todos los famosos tienen prestigio. Hubo ídolos en el fútbol que como personas fueron pésimos ejemplos», cerró.

Se fue entonces un periodista ético. Con matrimonio de 65 años e hijos profesionales. Vivía como pensaba.