El adiós a Enzo Ferrari y la era Schumacher-Todt-Di Montezemolo

Goodbye, Don Enzo

1988 era el año en que Don Enzo llegaría a su nonagésimo cumpleaños. El 18 de febrero una gran torta mostraba 90 velitas. Era el último año que la Formula 1 permitiría los turbo, solución que seguirían Ferrari, McLaren, Lotus, Zakspeed, Megatron (exBMW) y Osella. Y el ultimo crédito que le daban a Alboreto. Se podría especular que su butaca duró mientras Enzo Ferrari vivía.

El 14 de agosto de 1988, la última gran leyenda del automovilismo se iba físicamente. Sin poder volver a celebrar un título como había sucedido nueve años atrás. Sería la última adquisición de Ferrari quien le ofrecería el postrer homenaje; este sería dibujado por la victoria de Gerhard Berger en el GP de Italia en Monza, secundado por el mismísimo Alboreto.

Un nuevo pozo

Sin Don Enzo al frente del timón, a Ferrari le costó un poco más de un lustro volver a los primeros planos. A don Enzo lo sucedería Vittorio Ghidella quien dejaría su lugar en 1989 , luego de fuertes discusiones con la familia Agnelli. Ghidella fue reemplazado por un caballero piamontes de antiguo abolengo, Piero Fusaro. Este cambio de nombres se reflejó en pista. Como empezaría a ser norma, lamentablemente, por casi treinta años, Ferrari comenzaría a girar en torno a un piloto. Esto sucedió con Alain Prost. Su contratación se dio en pleno duelo con Ayrton Senna. El francés dio un gran 1990, que tuvo su contracara al año siguiente. La floja performance de Alain y opiniones contrarias al Cavallino trajeron el divorcio entre ambas partes. En ese año, Luca Cordero di Montemozolo reemplazó a Ghidella como el presidente de la empresa Ferrari. Di Montezemolo armo el encofrado que pagaría dividendos nueve años después con los campeonatos de Schumacher. Su presidencia, que tendría uno de sus puntos más altos al contratar a Jean Todt, duraría hasta el 2014.

Volviendo a principios de los 90’s, el bienio 1992 y 1993 resultó en un periodo más que difícil. Por muy poco Jean Alesi, el francés de origen italiano y de procedencia desde Tyrrell logró mantener su lugar. Algo que no podría Iván Capelli. Iván solo duraría un poco menos de una temporada, pasando del éxtasis de conducir una Ferrari de F1 a quedarse fuera del máximo circo.

Help us Gerhard, again

Para poder salir del bienio vivido (o sufrido, como más quiera apreciarlo), la gente de Maranello señaló al mismo hombre que les sacaría de la sequía desde Austria 1985 hasta México 1987 inclusive, el austriaco Gerhard Berger.

Los resultados no fueron lo descollante de la primera etapa en la casa italiana (4 victorias a solo 1), no obstante, esta victoria de la segunda parte del austriaco sirvió para cortar la mala racha. Su compañero de equipo, Jean Alesi, debería esperar un año más para anotar su propia (y finalmente única) victoria personal en la F1. Parece que lo invertido en el joven de Avigñon fue demasiado en contraprestación de los triunfos logrados. En una reunión entre di Montezemolo y Todt se estaba preparando la gran revolución.

Michael Schumacher

Alguien dijo en su momento “si Schumacher no saca a Ferrari del pozo, nadie lo hará”. Entonces empezó la operación Schumacher. El Kaiser llegaría a principios de ’96 con el título bajo el brazo. Su llegada literalmente “espantó” a Jean Alesi y a Gerhard Berger, que literalmente “huyeron” a Benetton. Junto a Schumi firmo Eddie Irvine, un segundo que nadie podría haber pensado que pudiese hacerle sombra.

Golpe y exclusión

Tal vez el campeonato mundial del ’97 fue el que más complicó psicológicamente al alemán. Después de mucho tiempo llegaba a la última carrera como líder. A un punto detrás de él, estaba Jacques Villeneuve. Schumi sabia que un abandono mutuo le daba el campeonato. Si en pista no se podía en forma legal, sería en forma “sucia”. El lugar de este último round era el circuito de Jerez de la Frontera. En el giro Nº 48 Villeneuve ataco a Schumacher quien ya no podía resistir el asedio. Solo le quedaba darle un golpe. Sin pensarlo (o habiéndolo meditado durante muchas vueltas), la Ferrari impacto contra el Williams del canadiense. Resultado un Schumacher atónito miraba como Jacques llegaba al final proclamándose campeón mundial. El resultado del golpe fue que se le retiraron los puntos que Schumacher había logrado como así el subcampeonato. Algo raro ya que fue una penalidad retroactiva a momentos donde Schumacher no había hecho nada.

Accidente en Silverstone

El del ’99 fue un campeonato atípico. Hubo un antes y un después del accidente de Schumacher en Inglaterra que le obligaría a estar alejado de las pistas por varios meses. La lucha Hakkinen – Schumacher se trocó en Hakkinen – Irvine con condimento de Frentzen. Ferrari no podría permitir que el escudero sea el gran campeón. Tanto es así que apenas Michael estuvo para correr, volvió a las pistas. Esto seria para las dos ultimas carreras, Malasia y Japón. En la primera, Schumacher le deja pasar a Irvine para que mantenga la posibilidad de alcanzar el título que le disputaba a Mika Hakkinen. Cuando llegaron a Japón, Hakkinen sumaba 66 puntos; su rival de Ferrari 70. Este se encontraba en mejor posición que el finlandés. Pero la carrera fue pintada para Mika, mientras el mismo Schumacher se convirtió en el principal rival del irlandés. Un segundo lugar de este ultimo hubiese definido el campeonato por victorias. Para el 2000, en el lugar de Irvine se sentaba Barrichello.

Aplanadora Ferrari

Desde el año 2000 hasta el 2004, la Formula 1 se convirtió en la Formula Ferrari. La superioridad fue tan grande que, incluso en dos temporadas, 2002 y 2004 prácticamente corrían solos. El resto era los actores secundarios. Para resumir estos dos años como ejemplo, veamos estos números:

Puntuación FIA Posición 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo Puntos por posición en 2002 10 6 4 3 2 1 X X Puntos por posición en 2004 10 8 6 5 4 3 2 1

2002 Equipo Schumacher Barrichello Carreras 17 − − Victorias 15 11 4 Podios 27 todos 10 Pole Position 10 7 3 Récord de Vuelta 12 7 5 Peor resultado − 3ro en Malasia 3 abandonos consecutivos Puntos Totales 221 144 77

2004 Equipo Schumacher Barrichello Carreras 18 − − Victorias 15 13 2 Podios 29 15 14 Pole Position 12 8 4 Récord de Vuelta 12 10 4 Peor resultado − Abandono en Mónaco Abandono en Japón Puntos Totales 262 148 114

El final de una era

A finales del 2006, el triunvirato di Montezemolo, Todt y Schumacher llegó a su fin. El alemán había decido dar un paso al costado después de quince años mostrando toda su calidad en las pistas. En su lugar fue llamado la joven figura finlandesa de McLaren, Kimi Raikkonen. Kimi tendría la difícil misión de reemplazar al “irremplazable” Michael Schumacher. A su lado se encontraba Felipe Massa.

Ese 2007 mostraría el último título mundial para un piloto del Cavallino. Este título tuvo cierto “aroma” a lo que había sucedido ocho años antes. No significa que Raikkonen nunca lo hubiese merecido, solo que si llegó a sus manos fue gracias a la lucha intestina entre Ron Dennis y Fernando Alonso. Dennis prefirió ver como el titulo era levantado por un piloto de otra escudería antes que por el español.