El 2020: el largo camino del adiós y la performance de la SF1000 (primera trilogía)

La temporada 2020 amanece como la antecesora al gran cambio reglamentario. Ferrari vuelve a apostar por sus dos hombres, bastiones contra el poder establecido por Mercedes y los empellones de Red Bull. Las prácticas en Barcelona vieron resultados dispares para la escuadra del Cavallino. El monegasco Charles Leclerc lograría alcanzar el cuarto puesto en los tiempos combinados en la pista de Barcelona.

Por su lado, el alemán Sebastian Vettel lograría el noveno mejor tiempo, a solo 21 milésimas del piloto de McLaren Nº 55, Carlos Sainz Jr.

El COVID-19

La Fórmula 1 llega a Australia para comenzar el campeonato. Vettel y Leclerc se encuentran mentalmente preparados para derrotar a su principal rival, Lewis Hamilton y su Mercedes 44. Sin embargo, el Covid -19 posterga todo. Todos vuelven a la cuarentena primero y luego a sus residencias. La ola de la pandemia ataca Italia y Maranello cierra sus puertas por prevención.

Good bye Seb!!

Las carreras se vuelven virtuales y así como la península comienza su recuperación del COVID-19, los pilotos trocan el auto por el comedor o living de sus casas. Es en este contexto en que Ferrari lanza la noticia bomba. Esa noticia que siempre se espera para el verano europeo en lo que se llama “Silly season”. Luego de cabildeos, Sebastian Vettel, el protegido de Sergio Marchionne; el cinco de espada colorado, ya no seria tenido en cuenta para el 2021.

«Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a fines de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un común deseo de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será.”

Welcome Carlos

El número 5 se duplicará para alojar a su nuevo dueño, el español Carlos Sainz Jr. Carlos opina sobre el respecto:

«Estoy muy contento de que conduciré para la Scuderia Ferrari en 2021 y estoy entusiasmado con mi futuro con el equipo. Todavía tengo un año importante por delante con McLaren Racing y estoy ansioso por volver a competir con ellos esta temporada.»

El Covid – 19 y la gran cuarentena mundial aplazó el inicio del campeonato mundial de la Formula 1 hasta el lejano mes de julio. La fecha señalada fue el 5 de julio. Ferrari se presentaría con un equipo bajo una atmosfera rara, con muchas preguntas y pocas certezas.

Las dudas

Entre estas se leían, a flor en piel, ¿Cuál seria la motivación de Sebastián Vettel para pelear por las victorias para Ferrari?; ¿Podría Charles Leclerc llevar sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de ser el Nº1 del team? ¿Sería Binotto capaz de revertir la situación de Ferrari y volver a ser un equipo a batir? Esta enorme Sirena de Maranello suele embelesar a todos en el mundo del automovilismo para devorarlos sin misericordia. De esta forma pasaron por el sillín de poder casi total Stefano Domenicalli, Maurizio Arribavene y ahora es el turno de Mattia Binotto.

Fiasco a la Austriaca

El Red Bull Ring recibe a la categoría y es el lugar en donde se disputan las dos primeras competencias. Ferrari nunca es competitivo. Charles Leclerc logra un impensado segundo puesto gracias a las deserciones de autos casi sin desarrollo y a la penalización de Lewis Hamilton. Sucoequiper Sebastian Vettel apenas alcanza el decimo lugar. Siente días mas tarde, en el mismo escenario, pero con una diferente denominación, la carrera del Cavallino solo dura cuatro vueltas. Una alocada maniobra del monegasco arruina tanto su carrera como la del alemán.

Sebastian Vettel

“I was really looking forward to racing today and had a good feeling about it”.

Charles Leclerc

“What happened today is clearly my fault, there’s nothing else to say. I take full responsibility”.

Sin novedad desde Hungria

La primera trilogía in-pandemia culmina en el intrincado Hungaroring. Si bien el team de Maranello ha llevado actualizaciones a la pista, estas no han rendido los resultados esperados. Sin llegar al drama austriaco, el ritmo de la carrera tanto para Sebastian Vettel#5 como para Charles Leclerc #16 no es el esperado. La cuadriculada caeprimero sobre el alemán, quien alcanzo el 6to lugar y luego sobre el monegasco (11ro). Ambos quedan a una vuelta del ganador, Lewis Hamilton.