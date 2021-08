Destino Incierto estrena su nueva canción y video ¿Vas a culparme?

La banda marplatense Destino Incierto lanzará hoy viernes a las 21 hs, por las plataformas Youtube y Spotify, una nueva canción y video titulada «¿Vas a culparme?»

El estilo de la canción es un Pop Punk, Rock Alternativo y cuenta una historia de amor de dos personas, que esta llegando a su fin. Mas allá de las culpas y los reproches entienden que la mejor manera de resolver esta situación es la separación. El dolor es inevitable pero saben que deben alejarse para poder seguir evolucionando en sus vidas.

Link Spotify:

https://distrokid.com/hyperfollow/destinoincierto/vas-a-culparme

DESTINO INCIERTO

Es una banda de Rock formados en el año 2002 e influenciados por el punk melódico, Destino Incierto editó en 2004 su primer álbum “Escapar del Mundo” del cual llegaron a tener mucha rotación en las radios más importantes “Ahogado en vos” (primer corte) y “Maravillosa esta noche” (versión del clásico de Eric Clapton).

En el 2007 graban su segundo material discográfico, contando en el mismo con Fernando Blanco (ex Súper Ratones), como artista invitado, y precisamente de este trabajo se destacan: “I Call Your Name” (versión del tema de The Beatles, con Fernando Blanco), “Vientos Duros” (primer corte) y “Pensado para vos” (segundo corte de difusión). Hasta la fecha editaron 6 videos (Ahogado en Vos, Vientos Duros, Nena de Ayer, Pensado para Vos, Vívelo y Hoy) que han rotado en los canales de música (Much Music y CM) y también en nuestra ciudad (canal 10, canal 8 y canal 2), estando actualmente al alcance de todos en http://www.youtube.com/destinoinciertomdq

Desde el 2012, completamente renovados y con nuevas influencias como (Foo Fighters, Paramore Green day, Papa Roach, Three Days Grace, Nickelback, Velvet Revolver, etc.), Destino Incierto encuentra el sonido que mejor lo define: energía de rock, mucha melodía y profundidad en sus letras.

En Agosto de 2013 se presentó ofcialmente el EP “VIVELO” con tres canciones nuevas:

“Vívelo”, “Hoy” y “Esta vez” en Abbey Road Concert – Mar del Plata.

Destino Incierto comenzó realizó giras de verano, se presentó en The Roxy Live, en el Teatro Sony, en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium en el contexto de la primer FERIA DEL ROCK Marplatense, Gira RUTA N ROCK organizada por el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto al Teatro Auditorium, por el cual recorrieron varias ciudades.

Concluyen el 2016 realizando una gran presentación ante unas 350 personas, como fecha de cierre de año en Abbey Road (MDP) junto a las bandas Enfermera y A 5 Pasos de Buenos Aires.

El 2017 los encuentra realizando presentaciones en MDQ y en CABA (más de 10 aprox.) hasta junio que emprendieron su primer GIRA EUROPEA por los países de Italia y España, siendo parte del intercambio Turístico Cultural “Cammina MolIse Cammina” siendo por esto nombrados EMBAJADORES TURISTICOS por el EMTUR. En Noviembre cerraron el AÑO en CABA de la mano de CROWD IT! Producciones.

Abren el 2018 en MDQ con distintas fechas en FOOD ART, Plaza del agua, Rotonda Sta. Clara y EL PASO CLUB y en el Festival Nacional de la Cerveza Artesanal Sta. Clara Del Mar.

En abril se van a CABA a tocar en Greens Club Devoto junto a Alas De Abril. En mayo se presentan en The Roxy Live CABA telonenado a A 5 PASOS en la presentación de su disco, y en agosto vuelven a tocar en The Roxy Live CABA en la presentación del disco de la banda SYGMA.

En setiembre tocan en El Paso Club MDQ junto a Deja Vu y después inmediatamente se van de gira junto a Maldita Ramona MDQ y tocan en La Viola Bar CABA, Rey Lagarto Bar La Plata, Il Amichi Bar San Miguel BS AS , Pamplona Rock Córdoba Capital, y cierran la gira en Animal Rock Rosario Sta Fe.

En octubre se presentan por primera vez en el Teatro Colon MDQ en el marco de La Semana Del Rock compartiendo escenario con bandas de la ciudad.

Arrancan en enero del 2019 tocando y con nueva formación en el 1er Festival Sonar en MDQ En La Villa Victoria y también en El Paso Club junto a As De Reinas MDQ y Rocco Posca BS AS

En febrero lanzan a través de las redes el Lyric Video de la canción “Pánico” y asi con este 3er corte de difusión cierran la etapa del disco De Mi.

Cierran la temporada 2019 tocando nuevamente en El Paso MDQ junto a Vaka, Nanno, As De Reinas y 99 Monos.

Integrantes

Maximiliano Montagna: Voz.

Juan “PUCHI” Asensi: Batería.

Claudio Tobias Martinez: Guitarra.

Martin Ariel Monge: Bajo.