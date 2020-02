Dependencias tóxicas en el amor

«El amor lo puede todo» dice una frase popular. En parte es verdad, pero en otra no. No siempre el amor es sinónimo del bien y de solución a todos los problemas. Hay que entender que también existen los amores tóxicos.



¿Amores tóxicos? Se preguntarán algunos, si. Y son más comunes de lo que parecen. Silvia Congost, una de las mayores expertas en nuestro país en dependencia emocional los define como: «relaciones en las que sentimos decepción porque la persona no encaja con lo que querríamos que fuera y eso nos genera frustración. También es una relación tóxica aquella en la que generamos conflicto para querer cambiar al otro. O en la que adoptamos una relación de sumisión adaptándonos a lo que el otro quiere para que esa relación no se rompa.»



Igual, mi fuente principal para hablar sobre esta temática es el reconocido psicólogo Fabian Melamed, director del centro Clínica de Familia ubicado en Garay 2841, Mar del Plata. En su artículo «Amores tóxicos: el amor como droga» explica muy bien las conductas, razones, causas y consecuencias de este fenómeno.



En el destacó: «De a poco, fuimos descubriendo diferentes formas de amores tóxicos, dependencias y patologías del amor y pudimos clasificarlos para encontrar formas distintas de ayuda según el caso. (…) en ellos se juegan factores patológicos, que deben ser atendidos y ayudados, dado que se producen debido a causas de vulnerabilidades de la personalidad de quien la sufre y de una activación a nivel cerebral que descompensa aún más la situación. Podemos encontrar un rastro sociobiopsicológico en este fenómeno.», y agregó: «El amor romántico, genera como consecuencia una idealización del otro en donde se pierde el sentido crítico hacia el otro y se le perdona todo. Se siente una necesidad similar a la obsesión compulsiva. La pérdida genera procesos cerebrales similares a los de la abstinencia en drogas. Estos son datos de la psicobiología del amor, que consiste en diversos estudios sobre qué pasa psiconeurohormonalmente en las personas enamoradas.»





Algo que no muchos saben es que hay diferentes tipos de amores tóxicos, por lo cual Melamed se encargó de dividirlos: «Si categorizamos, podemos encontrar tres tipos de amores tóxico-dependientes: El Casual, El Progresivo y el Estructural.» Cabe destacar que en su artículo los explica de manera detallada.



Para finalizar sentenció: «No deben confundirse este tipo de amores con un romance profundo e intenso. Es más bien la otra cara del horror a la soledad, es una muestra de bajas autoestimas dispuestas a llenar de indignidad la vida por dependencia o de acabar con ella por la desesperación al vacío. Es un dependencia tóxica y como tal debe ser tratada para poder darle a quien la sufre la libertad necesaria para una vida en su sentido más pleno.»



