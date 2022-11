FIFA – Mundial de Qatar – Grupo C

Por: Juan Carlos Morales / Argentina 1 – 2 Arabia Saudita

Imprevistamente, Argentina, para muchos favorita en el Mundial de Qatar, arrancó perdiendo con el que aparecía como el más débil del grupo, Arabia Saudita 2-1. En fútbol todo es posible. Luego de un primer tiempo tranquilo (1-0 , goles anulados y dominio absoluto) la selección de Lionel Scaloni se vió sorprendida por sus rivales que revirtieron el resultado y se plantaron en la cancha con autoridad y enorme convicción.

Ganarle a la escuadra de Messi fue un acontecimiento histórico para un fútbol menor. Superaban a una potencia no obstante recibir un gol en contra en los primeros minutos. En la primera fracción del complemento obtuvieron los dos tantos con los cuales dieron vuelta el trámite.

Ahora no quedan casi variantes. Hay que ganarle a México y Polonia. Como referencia positiva se puede recordar que en 1990 el inicio fue increíblemente negativo (0-1 con Camerún) y se llegó a un subcampeonato con Maradona lesionado y sin Canniggia.

Volviendo a lo de hoy, todo parecía fácil. Tras la conversión de Messi de penal se solucionaba la primera dificultad que era anotar. Luego, dominio, tres conquistas invalidadas por offside y un antagonista que jugaba al límite: achicaba y quedaba expuesto aunque la «blanquiceleste» no podía aprovecharlo pues sus delanteros quedaron en posición prohibida. Y ningún volante entraba por sorpresa.Después todo fue distinto . El vencedor corrigió errores , fue letal entre los 3 y 10 minutos y agrandado por la victoria,se agigantó en la defensa del 2-1.

Esto demuestra también que no es lo mismo la competencia sudamericana que un Mundial. Los rivales juegan a otro ritmo y estudian a fondo a sus adversarios y los que están entre los candidatos deben saber muy bien cómo juegan sus antagonistas. En definitiva: llegó la hora de la verdad para Argentina. La caída debe servir para corregir errores y no dar ventajas. Es cierto que Messi no gravitó pero tampoco lo hizo el equipo, nervioso y confundido con el 1-2. Es la hora de la inteligencia.Pero no hay que olvidarse que el fútbol a veces no es lógico . Y ahora cuenta las decisiones del VAR.

https://www.fifa.com/fifaplus/en/watch/43Do27Etp3IapH0xwzbXOg