De Cuchu a Diego

Nota que continua la entrega anterior respecto de la actuación de Mascareño en el fútbol local y a nivel profesional

Cuando hablamos del jugador de un cuadro de la ciudad más empleado en las competencias afistas, el oriundo de Balcarce participó también del cotejo donde Diego Armando Maradona marcó sus primeros goles en el terreno rentado y con la casaca de Argentinos Juniors. Y de aquel encuentro del 14 de noviembre de 1976, donde los de La Paternal golearon a San Lorenzo cinco a dos, quedó una famosa anecdota de «Cuchu» ,encargado de la marca sobre el ntable «10» que ingresó al comenzar el segundo tiempo en lugar de Giordano.En esa fracción del juego, Diego no solo convirtió dos goles (los últimos) sino que bajo su talento, se paso del 1-1 a la goleada final.

Ante semejante exhibición ( observada por tan solo 1.355 espectadores ) en el Estadio General San Martín y sobre el arco que daba a la calle Alvarado, el entrenador marplatense, Benicio Acosta ( su colega era Juan Carlos Montes) increpó a Mascareño y le dijo » no le da vergüenza el baile que le dio ese pibe«…La respuesta no se detuvo. Inmediatamente el hombre de la sierra expresó: » Porqué no va ud a marcarlo…«El tiempo demostró que Maradona era un jugador fantastico y diferente, el mejor del planeta.

Asistir a ese momento fue un privilegio que paulatinamente adquirió mayor relevancia. Por eso muchos hablan que estuvieron, pero no es realidad. La convocatoria no era tentadora. Por un domingo de playa,la baja actuación sanlorencista y el desconocimiento,la mayoria, de disfrutar del más puro Diego.

En aquella jornada, el dueño de casa alistó a Lucangioli, Fortunato y Aquino, Casariego, Larroquet y Moreno, Galay, Carlos Martínez, Eresuma, Mascareño y Miccio. Luego entraron Montes de Oca y Capra. En tanto por el ganador, actuaron Munutti; Gette y Minutti, Roma , Di Donato y Fusani; López, Fren, Carlos Alvarez, Giordano (Maradona) y Hallar.

Un detalle: Di Donato cumplió una prolongada campaña en el fútbol marplatense. Se destacó en Alvarado, Quilmes y Aldosivi y en algún momento resultó convocado por la selección liguista.