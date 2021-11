Cuestionario DeporTEA – Robertino Giacomini

Robertino Giacomini, jugador de fútbol, actualmente en la primera categoría del Club Atletico Alvarado.

Por: Carla Blanco – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

Fuera de tu profesión, ¿Qué otra cosa serías o te gustaría ser?

No imagino una vida sin el fútbol pero disfruto y me gusta cocinar. (Chef?)

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

Depende qué tipo de fin de semana pero amigos o familia.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito ?

Película los tres chiflados y serie Pablo escobar

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

Muchas cábalas, pero quedan en secreto

5 . ¿Tu lugar en el mundo es…?

Mi lugar en el mundo, mi casa, Tostado, Santa Fe.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

En las metas y sueños personales

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Creo qué hay un más allá para descansar en paz, no lo sé pero creo en Dios

8. ¿Le tengo fobia a…?

No tengo fobias.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

No, pero que sea sin sufrimiento por favor.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Creo en lo paranormal, energías, espíritus, vibras, etc. No, no tuve experiencia