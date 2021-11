Cuestionario DeporTEA – Osvaldo Nartallo

Osvaldo Nartallo, actual DT del Club Atlético Alvarado, contestó algunas preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.

Por: Juan Cruz Miranda – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El actual DT de Alvarado y exfutbolista Osvaldo Nartallo respondió al Cuestionario DeporTEA realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida privada, sus miedos, qué cábala tiene, sus experiencias paranormales, cómo se imagina su muerte y con quién se iría de fin de semana.

Fuera de tu profesión ¿Qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Sería carpintero, me gusta la durabilidad y fidelidad de la madera trabajada y cuidada.

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

Mi esposa y mis dos hijos.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

100 Meters, se trata de un hombre que le diagnostican Esclerosis Múltiple y aún así se prepara para correr un Triatlón Ironman con el apoyo de su suegro.

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

Ninguna en especial.

5. ¿Tu lugar en el mundo es…?

El pueblo donde nací, General Belgrano.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

En las cosas que me esperan al día siguiente.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

No pienso en eso.

8. ¿Le tengo fobia a….?

Nada.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

No.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

De chico, a los 8 años, quedé colgado agarrado con las manos de un caño que estaba electrizado. En ese momento no podía gritar para pedir ayuda, me estaba quedando pegado. Lo único que pude hacer es mirar el cielo y pedir a la Virgen de Luján que me ayude; a los pocos segundos caí al piso. Fui hospitalizado dos días pero sin mayores consecuencias, creo en Dios y por supuesto en la Virgen.