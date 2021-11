Cuestionario DeporTEA – Lucas Fiorini

El senador de la Provincia de Buenos Aires y referente del partido Crear Mar del Plata, contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.

El senador de la Provincia de la Buenos Aires y referente del partido Crear Mar del Plata, Lucas Fiorini, respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló sobre su vida privada, sus miedos, sus sueños frustrados, su lugar en el mundo; experiencias paranormales, cómo se imagina la muerte y con quién compartiría un fin de semana

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Me hubiera gustado dedicarme a la investigación de la vida de los animales en ambientes salvajes.

2. ¿Con qué tres personas compartirías un fin de semana?

Con mi familia: mi esposa, mi hija y mis padres (aunque seamos más).

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

Serie: The Crown. Me parece algo distinto a lo que se ha hecho en serie.

Todas las películas que realice Steven Spielberg, como el por ejemplo, “El señor de los anillos”. Mi libro favorito es la biblia y después, “Memorias de Adriano”, una novela de Marguerite Yourcenar, como también ficciones escritas por Borges.

4. Alguna cábala o amuleto de la suerte:

No tengo ninguna cábala ni uso amuletos. No creo en eso, me parece poco serio, solo creo en Dios.

5. Tu lugar en el mundo es…

Mi casa en la que vivo con mi familia o la casa de mis padres.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

pienso demasiadas cosas, desde repasar en todo lo que hice en el día, hasta soñar otras cosas.

También pienso en otras cuestiones existenciales, como la eternidad y otras cosas de fondo.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Creo que después del más allá está Dios, que nos espera a todos en su reino.

8. Le tengo fobia a…

No tengo fobias, pero si le tengo algo de aprensión a las alturas, caerte al vacío. Quizás me da

algo de vértigo cuando estoy en algún balcón alto o un acantilado.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Sí, pienso en la muerte porque es el pase definitivo hacia otro lado, además es algo que es

totalmente incierto para todos. Pero vivo con mucha paz, así que no es algo en lo que piense

mucho o le de muchas vueltas.

10. ¿Crees en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

No creo en lo paranormal, tampoco he tenido situaciones fuertes. Si creo en lo trascendental,

como lo es Dios. Aun así, son temas que respeto mucho.