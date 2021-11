Cuestionario DeporTEA – Leandro Monney

Leandro Monney, campeón mundial de Taekwondo ITF con la selección argentina y luchador profesional de MMA contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.



Por: Ivan Monjes – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El deportista Leandro Monney respondió al Cuestionario DeporTEA realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida privada, sus miedos, sus sueños frustrados y -acá destacamos otra pregunta, sin dar la respuesta, solo la pregunta- sus experiencias paranormales/cómo se imagina su muerte/con quiénes se iría de fin de

semana.

Fuera de tu profesión ¿Qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Me gustaría poder entrenar profesionalmente a Equipos de Alto Rendimiento.

También podría ser un buen jugador de Póker Profesional

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

Lo compartiría con Manu Ginobili, Luis Scola y Lucha Aimar.

¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

El Señor de los Anillos, Friends, cualquier libro de Benedetti …

¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

No, cábalas específicamente no, pero soy muy metódico y si me fue bien en alguna competencia suelo repetir muchas de las cosas que hice en ese torneo previamente a competir, en la próxima competencia.

¿Tu lugar en el mundo es…?

Mar del Plata, también podría ser Disney y Las Vegas !!!

¿Qué pensás antes dormir?

Suelo tener la mente muy ocupada en los ejercicios que tengo que hacer en el próximo entrenamiento, ya sea para mi o mis alumnos… es más, suelo despertarme a la madrugada con algún drill que se me ocurrió, me lo anoto en el celu y sigo durmiendo.

¿Qué creés que hay en el más allá?

No es algo en lo que pienso ni me da intriga, que venga lo que tenga que venir…

¿Le tengo fobia a….?

Creo que fobias ninguna, podría decirte los espacios pequeños pero muy, como un ataúd donde no podes ni moverte.

¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Si, con cierta frecuencia, y creo que va a ser de viejo, pero no le tengo miedo ni me preocupa, sólo espero que sea antes que mis hijas, eso sería intolerable.

¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

No creo ni descreo, hay cosas que no la puedo explicar y por eso les doy cierto crédito, pero no me vuelvo loco en encontrar las respuestas… No, la verdad que experiencias paranormales no he tenido…