Cuestionario DeporTEA – Jorge Marol

El jóven comunicador social y periodista colombiano, Jorge Marol, respondió preguntas sobre su vida personal, miedos, actividad paranormal, entre otras.

Por: Enzo Bernava– 2° Año DeporTEA Mar del Plata

Jorge Marol, comunicador social, periodista colombiano y apasionado al deporte, respondió varias preguntas al cuestionario DeporTEA que fue realizado por los estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II, en donde habló de su vida privada, cuáles son sus mayores miedos, con qué personas compartiría un fin de semana y ¡su lugar en el mundo!

Fuera de tu profesión, ¿qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Piloto de carreras profesional, ¡sin ninguna duda! Obviamente me encantaría estar en la Fórmula 1, que es la categoría reina del automovilismo, pero con ser profesional en cualquier categoría, sería un sueño.

2. ¿Con qué tres personas compartirías un fin de semana?

Max Verstappen, Cristiano Ronaldo y Mariana Pajón (Triple medallista olímpico de BMX).

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

En primer lugar se podría decir que «Drive to Survive», la serie de Netflix sobre la F1. No soy muy amante de ver películas; y en cuanto al libro: “Fútbol a Sol y Sombra” del escritor uruguayo, Eduardo Galeano.

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

No sé si llamarlo cábala, pero me gusta estar una hora y media antes en todo: cuando me toca cubrir algún partido, ver alguna carrera de F1, o lo que sea. Siempre trato de media hora antes, estar en el lugar.

5. Tu lugar en el mundo es…

El Circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, sería mi lugar en el mundo, pero aún no lo conozco. De los lugares que conozco, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

Que tengo tantas cosas, tantos sueños y como soy muy creyente, le pido a Dios que me dé salud y me ayude a conseguirlos todos, además de pedir por mis seres queridos y agradecer por todo.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Al ser creyente, creo que hay otra vida con las personas que ya se fueron, que ya no están en este mundo y que nos están esperando con los brazos abiertos

8. Le tengo fobia a…

Las tormentas y los ratones. Me dan un miedo increíble.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

La verdad no y me aterra pensar eso, no me gusta imaginarme nada relacionado ni similar.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Si, creo, pero aún no he tenido algún suceso paranormal.