Cuestionario DeporTEA – Ignacio Zwicker

El jugador de rugby, Ignacio Zwicker contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la

muerte y actividad paranormal.

Por, Santiago Barreiro – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El jugador de rugby de Sporting Club, Ignacio “Pipi” Zwicker, respondió al Cuestionario

Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su

vida privada, sus miedos, sus sueños frustradas y sobre lo que piensa antes de irse a

dormir.

Fuera de tu profesión, ¿qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Posiblemente sería médico.

2. Con que tres personas compartirías un fin de semana.

Con mis hermanos.

3. Qué serie, película o libro es tu favorito.

Las películas, Hasta el último hombre o The greatest showman.

4. Alguna cábala o amuleto de la suerte.

Una cadena con un San Benito.

5. Tu lugar en el mundo es…

En una playa o montaña con amigos.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

Dos opciones, o reflexionó sobre mí mismo dado es el lugar donde más frecuente chocó contra mis pensamientos sin distracciones, o simplemente le doy vueltas a algo que ya sucedió. Sino también me consumo por el celular sin dar mucho margen a conversar con el cerebro y fue.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

La absoluta y completa nada.

8. Le tengo fobia a….

La soledad.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Pensé más vale en quién me recordará o quien llorará cuando yo no esté. El hecho

de como sea me tiene sin cuidado, todos vamos a morir.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Si, creo que hay cosas que no podemos explicar pero podremos hacerlo

eventualmente. Ninguna experiencia.