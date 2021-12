Cuestionario DeporTEA – Ignacio Marlats

El profesional contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal

Por: Bruno Juan Bautista – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El abogado Ignacio Marlats es un abogado de la ciudad de San Cayetano que además fue secretario de gobierno, secretario de ascienda, asesor legal de la municipalidad de San Cayetano y además fue concejal. Marlats respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida privada, sus miedos, sus sueños frustrados, sus cábalas, sus experiencias paranormales/cómo se imagina su

muerte/con quiénes se iría de fin de semana.

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

“seria periodista de investigación”

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

“lo pasaría con mi hijo Bautista, con Yessica mi pareja y con mi padre”

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

“si men tengo que quedar con una serie seria House of Cards y un libro que me gusta mucho seria Soy Roca”

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

“no tengo ninguna”

5. ¿Tu lugar en el mundo es…?

“mi lugar en el mundo es el balneario San Cayetano”

6. ¿Qué pensás antes dormir? “nada especifico simplemente en todas las cosas que debo hacer al día siguiente”

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

“creo que no hay absolutamente nada”

8. ¿Le tengo fobia a….?

“a los roedores”

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

“Solo quiero que cuando me toque sea rápido y no me de cuenta”

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

“No creo pero respeto a los que creen. Nunca tuve una experiencia así”