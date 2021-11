Cuestionario DeporTEA – Hernán Montenegro

El autor del libro «Senda Sangrienta» y jóven escritor de novelas literarias, Hernán Montenegro, respondió preguntas sobre su vida personal, miedos, actividad paranormal, entre otras.

Por: Enzo Bernava – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

Hernán Montenegro, jóven escritor y autor del reciente libro «Senda Sangrienta», respondió varias preguntas al cuestionario DeporTEA que fue realizado por los estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II, en donde habló de su vida privada, a qué le tiene fobia, y ¡cuál es su libro favorito!

Fuera de tu profesión, ¿qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Al repartir las tareas de escritura y mi empleo habitual, no me da tanto tiempo para dedicarme de lleno a mi pasión real: ser escritor, por lo que me encantaría dedicarme completamente a este ámbito.

2. ¿Con qué tres personas compartirías un fin de semana?

Neil Gaiman, Alan Moore y Stephen King.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

El cómic «Sandman».

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

Ninguna

5. Tu lugar en el mundo es…

Mi biblioteca.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

Que me vaya bien con mis novelas.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Absolutamente nada.

8. Le tengo fobia a…

Las alturas.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Alguna enfermedad autoinmune.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

– Me gustaría creer, pero no viví ninguna experiencia que no pueda ser explicada por exceso de imaginación o sugestión.