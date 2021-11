Cuestionario DeporTEA – Cristian Azcona

El profesional contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.

Por Camila Fernández – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El Delegado Regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la Provincia de Buenos Aires, respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de

su vida privada, sus miedos, sus sueños frustradas y sus experiencias paranormales/cómo se imagina su muerte/con quiénes se iría de fin de semana.

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

En mi vida también he sido comerciante y la verdad que he tenido una experiencia muy linda, rica, muy saludable. Quizás fuera del ámbito en el que me encuentro hoy, de la política, me hubiera gustado ser farmacéutico.

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

Con mi novia y mis dos hijas, sin dudarlo.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

Muchas películas no veo, veo mucho documental, pero me gustó mucho una seria que se llama “VIKINGOS” y la verdad me encanto. Me parece que es una serie que todos tendríamos que mirar porque tiene mucho de la vida pasada y también tiene mucho que ver con la vida del presente. ¿Un libro favorito? El principito, sin duda, lo leí de chico y es un libro muy interesante.

4. Alguna cábala o amuleto de la suerte

Soy católico y la única quizás “cábala” seria rezar y estar cerca de Dios permanentemente.

5. Tu lugar en el mundo es…

Mi casa. Cada vez que llego a mi casa es mi destino a elegido y que elijo todos los días. Vivo en Acantilados. Me gusta, desde chico, vivir en cercanía de la vegetación. Me gusta mucho que todos vengan a mi casa y me cuesta mucho

irme de mi casa.

6. ¿Qué pensás antes dormir?

Por mi profesión y mi trabajo todo lo que hice durante el día, como también reconozco que los días para mí son muy largos y cuando apoyo la cabeza en la almohada automáticamente me duermo, así que mucho tiempo para pensar no

tengo.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Creo que hay una vida más allá. Esta que vivimos ahora es una parte. Al menos pienso eso por lo dicho en la Biblia y en el catolicismo.

8. Le tengo fobia a….

La verdad que no le tengo miedo a nada.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

No, soy bastante optimista al 100 por 100.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Creo en cierto punto. No tuve la experiencia de algún hecho por lo que me cuesta creer un poco, pero tengo conocidos que han vivido cosas aunque no tan feas como uno puede llegar a pensar.