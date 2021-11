Cuestionario DeporTEA – Caterina Benedetti

La deportista profesional contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.



Por Fiorella Cappelli

La jugadora de handball profesional, campeona olímpica de los YOG 2018, Caterina Benedetti, respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida

privada, sus miedos, sus sueños frustradas y -acá destacamos otra pregunta, sin dar la respuesta, solo la pregunta- sus experiencias paranormales/cómose imagina su muerte/con quiénes se iría de fin de semana.

1. ¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Fuera de lo que es handball yo estoy estudiando derecho, y en un futuro me gustaría mucho poder ejercer como abogada y seguir jugando!

2. Con que tres personas compartirías un fin de semana

Con mi hermana y mis dos mejores amigas, siempre.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

Mi serie preferida en el mundo es Glee, películas y libro no tengo porque he visto miles y no podría decidirme



4. ¿Algún muleto de la suerte?

Nunca fui de creer mucho en las cábalas pero si es verdad que cuando me va bien en un partido y tengo tal peinado me gusta volvérmelo hacer en el siguiente

5. Tu lugar en el mundo es…

Creo que aún no lo descubrí pero probablemente sea Valencia

6. ¿Qué pensás antes dormir?

En las cosas que debería valorar más

7. ¿Qué crees que hay en el más allá?

Siii re! Creo que hay cosas que no podemos ver aún pero que siempre están

8. Le tengo fobia a….

Le tengo fobia a las cucarachas jajajajaja creo que prefiero ver una tarántula que una cucaracha

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Si muchas muchas veces pero sinceramente nunca pensé en cómo sería si no que siempre pienso la edad

10. ¿Crees en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Si lo creo, personalmente creo que no tuve alguna experiencia fuerte pero

estoy segura de que existe