Cuestionario DeporTEA – Alejandro Barberón

El profesional contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal

Por: Juan Bautista Bruno– 2° Año DeporTEA Mar del Plata

El ex futbolista Alejando Barberon quien tuvo una destacada carrera por clubes como independiente de Avellaneda donde se consagro campeón de la copa libertadores, la intercontinental y un campeonato argentino, además jugo en Boca Juniors donde consiguió la copa sudamericana y también jugó en Millonarios de Medellín de Colombia. Barberon

respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida privada, sus miedos, sus sueños frustrados, sus cábalas, sus experiencias paranormales/cómo se imagina su muerte/con quiénes se iría de fin de semana.

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Creo que siempre hubiera estado ligado al deporte, era una de esas personas que cualquier deporte que hacía, ya sea básquet, vóley o futbol siempre me destacaba. En un momento cuando jugaba en tres arroyos al futbol pensé en seguir la carrera de contador público nacional, pero por suerte me salió esto del fútbol.

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana?

Siempre lógicamente uno preferiría pasar un fin de semana con amigos, pero daría cualquier cosa por poder compartir uno con mis padres que ya no están y lógicamente con mi hermano que gracias a dios lo tengo vivo.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

Con respecto a las series he mirado bastantes, pero si me tengo que quedar con una seria la casa de papel, me fascina, aunque sea larga ya la vi dos veces y me gusto mucho. Con respecto a la lectura, practico hace mucho tiempo el budismo, siempre estuve inclinado hacia la filosofía oriental y bueno leí bastantes libros sobre esto, más que nada la vida de Nichiren Daishonin y después también leí mucho a Osho que me parece genio. Y con la película si me tengo que quedar con una seria con Tootsie, tengo muchos recuerdos, me reía muchísimo.

4. Alguna cábala o amuleto de la suerte

Nunca tuve una cábala o amuleto personal, si como bien te decía antes creo mucho en la filosofía oriental y creo mucho más en dios, en uno solo por supuesto, lo llames como lo llames.

5. Tu lugar en el mundo es…

Mi lugar en el mundo creo que es Necochea, no te voy a decir de repente que sea el que más me gusta pero por algo después que deje el futbol y dando vueltas por un lado y por otro termine acá en Necochea, me encanta la playa, su parque, el río, debe ser un poco porque nací en Lobería en un pueblo y ahora creo que Necochea en cierta manera es un pueblo pero uno grande y esa conexión creo que es la que me gusta. También un lugar maravilloso y que me

encantaría vivir es Mar del Plata, pero creo que hay algo de necochea que me tira a terminar si dios quiere mi vida acá y ser felíz en este lugar.

6. ¿Qué pensás antes dormir?

Antes de dormir uno piensa muchas cosas, cosas que le pasaron durante el día, uno recuerda si y trata de solucionar si hubo algún problema, cosas del pasado, siempre en lógico que recuerde a mis padres y recuerdo y pienso en toda mi familia. Creo que he hecho las cosas bien en mi vida, por eso cuando pongo la cabeza en la almohada duermo tranquilo hasta el otro día.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Siempre fui una persona de leer, me encanta leer de esas cosas, realmente ojala haya un más

allá para que el día que no esté más con esta vida pueda reencontrarme con mis padres.

8. Le tengo fobia a….

No le tengo fobia a nada, la verdad que gracias a dios no tengo ese problema”

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Si uno siempre piensa en la muerte a veces, pero soy una persona que quizás no se si debido a mi experiencia oriental del budismo es que me cambio mucho la cabeza y nada creo que si he hecho las cosa bien en la vida en el momento que me lleve dios va a ser sin sufrimiento o eso es lo que yo espero, es lo que deseo, es lo que le pido, pero no sé, no me quiero morir asique trato de no pensar en eso.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Tuve muchas experiencias y realmente llevaría tiempo contarlas, porque es algo raro, cosas que me han sucedido que me han llevado a creer. Antes no creía en la brujas, en las videntes y situaciones de la vida me han llevado a creer en ello, es el día de hoy que mi hija mayor no estaría viva si no fuera por una vidente. Después he vivido muchas cosas que son muy largas y son bravas para contarlas y se me pone la piel de gallina por el momento que vivi, más que

nada por un susto o miedo, pero no es nada malo tampoco.