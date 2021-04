Cuáles son las nuevas restricciones que rigen desde hoy

El jefe de gabinete de la comuna, Alejandro Rabinovich, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, y el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, dieron detalles de las nuevas restricciones horarias y de actividades que regirán luego de la decisión de la Provincia que el Partido de Gral. Pueyrredon pase a fase 3.

En este marco, en primer término, Rabinovich precisó que «hoy, luego de la conferencia de prensa de las autoridades provinciales, se realizó una reunión virtual de gabinete donde se hizo una devolución por parte de cada uno de los secretarios y entes. Siempre lo importante es el diálogo, puede ser que tengamos miradas distintas en algunas cuestiones, lo conversamos con la Provincia y más en el medio de una pandemia. Esto lo dice permanentemente el Intendente: apostar al diálogo. Una pandemia requiere de todos trabajando en forma conjunta y unidos».

En cuanto a la situación epidemiológica actual, la secretaria de Salud informó que «respecto a la cantidad de testeos, hemos aumentado en un 20% sobre la semana anterior y se marcó una diferencia importante en la cantidad de testeos de los primeros 17 días de abril respecto a la última quincena de marzo, ahí se aumentó en un 60%. Esto indica que mientras más testeos hagamos, se aumentan las posibilidades de encontrar casos positivos. Con respecto a la positividad, bajamos 3 puntos en relación a la semana anterior. Creemos que en la semana que finalizó tenemos estabilizado la cantidad de contagios, estamos promediando entre 220 y 230 casos positivos por PCR y le sumamos entre 30 y 40 casos por criterios clínicos epidemiológicos».

Seguidamente, Bernabei detalló la situación del sistema hospitalario: «Al dia de hoy tenemos el 69% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, el 35% de las camas de cuidados intermedios y el 50% de cuidados mínimos, en todo el sistema sanitario local, que incluye la parte pública y la privada».

«Nuestra situación epidemiológica hoy es de control. Seguimos estando alertas. Es fundamental manifestarle a la población que hay que ser absolutamente responsable con el cuidado, el distanciamiento, higiene, uso de barbijo. No nos vamos a cansar de decirles que somos cada uno de nosotros responsables de mantener bajo control la situación de contagio en Mar del Plata. Y seguir en el eje de trabajo más salud», agregó.

Testeos y camas para aislamiento extrahospitalario

Bernabei también manifestó que «estamos trabajando para aumentar la capacidad de testeos en un 50% bajo una estructura de derivación médica. Además armaremos un nuevo Centro COVID similar al que está funcionando en el CEMA. De hecho, en el CAPS Batán ya se está trabajando todos los días en testeos, con lo cual favorece a los habitantes de esa ciudad y que no tengan que venir a Mar del Plata».

«Estamos -continuó- trabajando desde el verano en operativos territoriales. Hay semanas con dos operativos, otras con uno. Estamos planificando dos operativos fijos por semana en distintos barrios de la ciudad. Además del testeo de COVID, se suma testeo de sífilis, HIV, control de calendario de vacunación de menores y adultos».

Por último, la secretaria de Salud señaló que «en territorio, estamos haciendo test de antígeno que, en 10 minutos, nos permite determinar si una persona es positiva o negativa y de esta forma articular rápidamente para su aislamiento. Como todos saben, a partir de ayer, empezamos con el procesamiento de muestras por PCR en el CEMA, lo cual nos permite en el mismo día aislar a aquellas personas que dieran positivo».

«Todo lo que el Municipio está instrumentando y planificando acciones para los próximos 15 días está referido a todo lo que es el primer nivel de atención. Todo lo que el Municipio lleva adelante es todo lo relacionado a la parte ambulatoria y, en el caso de internación, tenemos disponibles 160 camas para aislamiento extrahospitalario para personas que siendo positivas no tengan las condiciones para aislarse, y 20 camas para personas derivadas desde el sistema público o privado de internación y que requieran bajo flujo de oxígeno», concluyó.

Restricciones horarias y de actividades en fase 3

Por su parte, Fernando Muro detalló las nuevas medidas que se toman al ingresar en fase 3. En este sentido, el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación precisó que «la ampliación de construcción privada continuará con normalidad; los jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil continúa como hasta ahora; los mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos y semiabiertos pueden seguir funcionando; los natatorios pueden funcionar con un aforo de hasta 10 personas; restaurantes y bares en el interior pueden funcionar con aforo al 30%, gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural pueden funcionar con aforo al 30%; shoppings (solo locales comerciales) su aforo al 30%; museos aforo al 30%; eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos es espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima, hasta 30 personas; actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran de cuidados especiales, no se pueden realizar; la actividad en casinos y bingos no se puede realizar; bibliotecas no pueden funcionar; mercado y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados no pueden funcionar; actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural de más de 10 personas no se pueden practicar».

También aclaró que «el resto de las actividades no contempladas en el listado no podrán funcionar», y agregó que «la actividad comercial en general deberá permanecer cerrada de 20 a 6; bares y restaurantes, de 23 a 6; y no podrán circular personas y actividades no esenciales de 0 a 6».