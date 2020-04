Corte del Polo Obrero en Juan B. Justo y Dorrego

El comunicado de la agrupación:

Desde el 7 de abril no ingresa un solo kilo más de alimento a los comedores populares

Han pasado más de 20 días de ese escándalo y el Ministerio no ha resuelto un problema elemental como el de los comedores populares, que desbordan de demandas ya no solo de desocupados sino también de los despidos masivos, que le pasan por arriba a un decreto de prohibición, que las patronales no respetan y que el gobierno tolera sin pestañar.

Sin alimentos y sin ingresos el gobierno apuesta al «control social», que en los barrios populares, ejerce con mano dura, la policía de Berni y la Gendarmería de Fredrich.

El único subsidio que el gobierno lanzo allá en el lejano 23 de marzo, El Ingreso Familiar de Emergencia, ha dejado a más de 4 millones afuera, no permite la reinscripción de los que no llegaron a inscribirse en el día que le tocaba, 40 días después casi nadie lo ha cobrado y una gran cantidad de beneficiarios lo cobraran recién en junio !!! 3 meses y medio después de lanzado el decreto !!!.

La provisión de alimentos, el pago inmediato del IFE sin exclusiones y la entrega de elementos sanitarios y de higiene, es una cuestión en la que le va la vida a millones de personas.

El intendente Montenegro se niega a recibir a las organizaciones sociales que diaramente nos organizamos en los barrios y asistimos con ollas y viandas a los compañeros; muchas veces donados por los propis vecinos. En vez de atender estos reclamos, nos manda a los “comites de crisis”, como si estos fueran un organismo estatal resolutivo. Entendemos que es el Estado y sus areas especificas (desarrollo social) la que debe darnos una respuesta y atendernos para otorgar los recursos para los comedores y merenderos.

Por esto mismo el Jueves 30 de Abril se realizara una jornada de protesta desde el Frente de Lucha Piquetero en varios puntos de la ciudad. Desde el Polo Obrero estaremos en Juan B Justo e Independencia para dirigirnos al Centro de Operaciones Monitoreadas (actual despacho del intendente).