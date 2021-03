Continúa el alerta por lluvias

La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de Defensa Civil, informa que continúa vigente el alerta meteorológico por lluvias y posibles tormentas aisladas para este fin de semana y el comienzo del lunes.

Durante este sábado podrían registrarse caídas de hasta 100 mm, especialmente en el centro, centro-este y sudeste bonaerense. Además, se espera la probabilidad de algunas tormentas aisladas.

Mientras que durante el domingo continuarán las lluvias sobre el este de la Provincia, afectando, con acumulados importantes, la zona de Bahía de Samborombón y Partido de la Costa, así como áreas aledañas.

El lunes se presentará algo inestable durante la primera mitad del día.

Como es habitual en este tipo de situaciones, se recomienda circular con precaución y, ante cualquier eventualidad, se encuentra disponible el teléfono 103 (Defensa Civil), así como el 911 (Policía) y 100 (Bomberos).

Otras recomendaciones a tener en cuenta

– Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo, verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.