Cómo está Mar del Plata en el comienzo de la segunda ola

El intendente Guillermo Montenegro brindó detalles acerca de la situación sanitaria actual en el Partido de Gral. Pueyrredon, luego de las medidas informadas desde Nación y Provincia por la segunda ola de coronavirus.

En este marco, Montenegro manifestó que «desde el comienzo de la pandemia estamos mirando el sistema sanitario. Con respecto a los anuncios, estamos esperando los detalles de los decretos pero por la información que tenemos, General Pueyrredon está en fase 4, lo que significa la prohibición de circulación y cierre de comercios de 0 a 6».

Seguidamente, el Intendente explicó que «cuando vemos lo que está ocurriendo en el resto del país, está claro que estamos frente a una segunda ola. Ahora, la situación puntual de Mar del Plata, cuando uno ve los números y los compara con los peores momentos que tuvimos, estamos en un 40% de lo que fue el número más complejo. Llegamos a tener picos 475-480 contagios y en este momento el promedio es 140-160. Y cuando uno ve la evolución en cuanto a la cantidad de camas, tuvimos momentos de cerca de 80 camas ocupadas y hoy tenemos 23, o sea el 30% de lo que tuvimos en el peor momento».

«Mar del Plata no es mejor ni peor que nadie, sí es distinta al AMBA. Esto está claro por los números, desde lo objetivo. Y esto es importante para las decisiones que nosotros tomemos y para las charlas que se tienen con autoridades nacionales o provinciales», agregó.

En relación a la prohibición de circulación en el horario de 0 a 6, Montenegro aclaró: «Yo, particularmente, no estoy de acuerdo. Obviamente es una norma y hay que acatarla. Pero con el tapaboca, distanciamiento y al aire libre, la circulación no es un riesgo para el contagio. Entiendo -y lo digo claramente- la posición del Gobernador que tiene la obligación de velar por todos los bonaerenses, él ve un mapa completo de la Provincia y toma decisiones que cree importantes para que la Provincia esté mejor».

En esta misma línea, el Intendente sostuvo que «para llevar adelante este aumento de casos debemos extremar los cuidados personales de cada uno. Todos estamos diciendo exactamente lo mismo. Acá no hay ninguna posibilidad para la discusión política partidaria. Todos sabemos cómo cuidarnos, todos sabemos que debemos evitar las reuniones sociales en lugares cerrados, y cómo tenemos que controlar. Esto es lo que vamos a seguir haciendo para que se cumpla acabadamente el horario de cierre de los comercios a las 0. Es una medida que se tomó y las reglas están para ser cumplidas».

Por último, Montenegro concluyó que «la foto de hoy es la que vemos y el dinamismo de la situación puede hacer que cambie. Esto es importante, siempre con criterios y consensuar las distintas medidas que puedan llegar a generarse y tener la situación lo más controlada posible, pensando en el trabajo y en la salud de toda la ciudad».

Al mismo tiempo, el Intendente también anunció que no se cobrará Estacionamiento Medido hasta la finalización del decreto presidencial con el objetivo de reducir la circulación en transporte público.

Salud: Cantidad de camas ocupadas y respiradores en uso

Por su parte, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, brindó algunos indicadores respecto a la cantidad de casos y la ocupación de camas de internación por COVID en las últimas tres semanas en la ciudad. En este sentido, Bernabei explicó que «desde el 18 de marzo al 7 de abril, hemos tenido un incremento del 30% en la cantidad de testeos y, en contraposición, hubo un aumento del 11% en la positividad. Respecto a los últimos 7 días, tuvimos un aumento del 10% de casos en la ciudad. Probablemente la semana que viene tengamos otro número. El riesgo de cada uno de los municipios se va midiendo por una tasa que compara el acumulado de casos positivos de los últimos 14 días versus los 14 anteriores. Esto seguro nos de un número por encima del que manejan la Provincia y la Nación como riesgo. Venimos de dos semanas (la segunda y la tercera de marzo) que, por cantidad de casos, representaron las semanas más bajas de casos positivos en los últimos siete meses. Estamos comparando con dos semanas muy bajas. Hay que ver cómo es el comportamiento en la cantidad de casos positivos que tenemos en los próximos 14 días, que tengamos un indicador más real y ver si permanecemos en esa zona de riesgo, si lo superamos o si volvemos a bajar a la zona amarilla dentro del mapa de colores».

En relación a la cantidad de camas de internación, la Secretaria de Salud precisó que «tenemos una mayor cantidad de contagios que impacta en la internación pero no tanto como fue con el pico de la pandemia. En este momento estamos en una ocupación de camas y uso de respiradores en un número muy inferior al primer pico de contagio que tuvimos en enero. Hoy están ocupadas el 15% de las camas disponibles en los cuatro centros que monitoreamos y el 12,6% en el Hospital Modular. Y respecto a la utilización de respiradores, el índice de ayer da que, sobre 100 respiradores, hay 15 en uso. Si bien estamos alertas y mirando día tras día, es una situación que dista mucho del AMBA, lo cual no implica que no debamos seguir atentos».

Educación: la importancia de continuar con la presencialidad

A su turno, el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, señaló que «la foto de hoy en el sistema educativo municipal es satisfactoria. Sobre 1630 burbujas, tenemos 26 aisladas y en algunos casos por prevención, a la espera de hisopados. En línea con autoridades nacionales y provinciales, nos costó mucho conseguir esta presencialidad cuidada y la queremos seguir defendiendo porque nos parece que excede lo pedagógico y favorece a lo social y afectivo. Esto lo vemos día a día en las escuelas porque los docentes, las familias, los chicos y las chicas lo han entendido a la perfección y hay que seguir cuidándose. Seguimos haciendo docencia con esta cuestión».

«Con protocolos sanitarios, las actividades económicas pueden trabajar muy bien»

Por último, Fernando Muro, secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, destacó que «seguimos con el mismo mensaje: salud más trabajo. Seguimos hablando con los sectores, urge conocer los detalles de los decretos. Está demostrado que trabajar con protocolos sanitarios que se han implementado las actividades económicas pueden trabajar muy bien. Tuvimos una temporada que nadie apostaba que se podía trabajar y la verdad es que tuvimos una muy aceptable. Eso fue una comprobación empírica que se puede trabajar bien con protocolos y actividades abiertas».