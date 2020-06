Cómo es la fase 4 de cuarentena en Mar del Plata

Luego de los anuncios oficiales, la ciudad quedó en Fase 4 de Cuarentena

La fase 4 comprende, entre otros rubros, la construcción privada, la actividad de los abogados, el servicio doméstico y mantenimiento hogareño, el servicio de alojamiento para trabajadores esenciales, servicios de estética personal y salidas recreativas.

El coordinador de Gabinete municipal Alejandro Rabinobich se manifestó luego de los anuncios del Presidente de la Nación y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires y la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio.

Luego del anuncio realizado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, manifestó que “vamos a esperar que salgan los decretos tanto de Nación como de Provincia para ver efectivamente en qué situación está Gral. Pueyrredon”.



Asimismo, Rabinovich agregó que «el presidente habló claramente sobre la diferencia entre distanciamiento y aislamiento social en determinados sectores del país, y Kicillof habló de fases en la Provincia, y hay que ver en qué fase considera que está Mar del Plata. Se dijo que habrá que tener 21 días para pasar a una fase superior. Eso nos genera alguna duda, ya que los epidemiólogos venían hablando de no tomar los números como absolutos sino en base a repetición, población, duplicidad, o cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes. Tener como número absoluto 21 días sin contagios no es lo mismo para Capitán Sarmiento que para Gral. Pueyrredon. Ayer vinieron a Mar del Plata 23 repatriados, hace menos de 48 horas uno dio positivo y en ese caso tendríamos que volver a contar los 21 días. Por eso tenemos que esperar a ver en detalle los decretos”.



“Tenemos que ver dónde está Mar del Plata, y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. El Presidente marcó claramente los focos de contagios y ahí está el AMBA, Chaco, Rawson, pero Gral. Pueyrredon no lo está. Hoy tenemos apertura de la mayoría de los rubros, sacando determinadas situaciones que aún faltan”, puntualizó.



Asimismo, sostuvo que “podemos decir que estamos en fase 4 y nos está faltando, como actividad productiva grande, que nos habiliten los shopping y la gastronomía. Turismo y educación aún no están, y nos faltaría también recreación y deporte. Pero tenemos que esperar los decretos para ver bien cómo seguimos en esta nueva etapa de la cuarentena”, concluyó.