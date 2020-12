Comer o pagar la cuota, esa es la cuestión

La pandemia embistió a los clubes de Mar del Plata y a los deportistas. Se perdieron oportunidades, horas de entrenamiento y dejó en rojo prácticamente todos los números.

por Lucas Bellone

El presidente del Club Atlético Alvarado, Wenceslao Méndez, dijo: “La gran mayoría de socios de nuestro club son gente de trabajo que han sufrido muchísimo esta situación, y necesariamente han tenido que optar entre comer o pagar la cuota social y correctamente han optado por comer”.

Club Alvarado desarrolla un trabajo de alto impacto social.



La situación límite la viven instituciones como Boca, Talleres y Argentinos del Sud además de Alvarado. Estos clubes perdieron el 85% de sus socios. También entidades deportivas con gran masa societaria como Once Unidos, Peñarol, Quilmes y Kimberley perdieron el 60% de sus socios, y así mismo el 80% dejaron de pagar la actividad que realizan. La realidad de los clubes de Mar del Plata es incierta.



Desde marzo se organizaron y tomaron la iniciativa para poder solventar los gastos mínimos de mantenimiento y el pago de los salarios. Clubes como Cadetes o Boca realizaron rifas y bingos. Kimberley y Argentinos del Sud decidieron vender comida.



En el mes de mayo, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) le otorgó a 50 instituciones deportivas de la ciudad un subsidio único de cuarenta mil pesos, para que pudieran cubrir los gastos fijos de las estructuras y el 50% del sueldo de los empleados.



El subsidio se les otorgó a los clubes que completaron la documentación y pidieron le ayuda al municipio. En el caso de Once Unidos, el club redujo sus gastos de manera considerable y de esta manera permitió que lo utilizaran otros clubes más necesitados.



Horacio Taccone, el presidente de Once Unidos, dijo: “Los subsidios son para los clubes que la están pasando realmente mal y que no cuentan con ninguna otra alternativa”.

El rol que cumplen los clubes en la vida de los deportistas es fundamental. Los clubes los forman como personas. Por ejemplo Boca, Talleres o Argentinos del Sud rescatan chicos y chicas en situación de calle, los incentivan a mejorar día a día y también los educan.



Guillermo Messina, presidente del Club Atlético Boca Juniors, dijo que el tema de los chicos y las chicas es complicado. Ellos manejan una franja de deportistas con pocos recursos. Al no poder practicar en el club, los están perdiendo con la calle y será muy difícil recuperarlos.

Los deportistas sufrieron problemas psicológicos como depresión y ansiedad generados por el aislamiento. Los clubes los ayudaron a través de actividades recreativas vía zoom o realizando charlas con atletas de alto rendimiento, como hicieron Quilmes y Peñarol, para evitar que los niños y adolescentes se desmotiven y pierdan el interés por el deporte. En este tema fue fundamental la predisposición de cada profesor.



Argentinos del Sud decidió recaudar fondos mediante rifas para sorprender a los deportistas más pequeños para el día del niño. Con lo recaudado los profesores de cada categoría fueron a las casas y les regalaron golosinas para que pasen un lindo momento y dejen de lado un poco la situación que se estaba viviendo.



Además de todo el esfuerzo realizado por los clubes, fue difícil combatir contra las dificultades tecnológicas, porque no todos los deportistas cuentan con los recursos para ingresar a las clases. El 60% de niños de 6 a 12 años no asisten a las clases vía zoom porque no pueden o porque optan por hacer otras actividades. Por otra parte, los adolescentes de 12 a 18 años tienen una mayor predisposición a entrar a las clases y a seguir entrenando pese a las dificultades. Un 25% de ellos no asisten.



Una de las mayores preocupaciones que también tienen sus padres y madres es ver a sus hijos utilizando la tecnología en exceso. Un informe de principios de este año publicado en The Lancet Psyciatry, una revista médica británica, expuso como los jóvenes de entre 12 y 18 años son los que más tiempo pasan con la tecnología y dejan de lado la actividad física.

Otro problema que trajo la pandemia fue la marcha de los jugadores de la pensión del Club Atlético Aldosivi. El club cuenta con más del 50% de jugadores de sus categorías inferiores que no son de Mar del Plata. La cuarentena obligo a cerrar la pensión y a que los deportistas tuvieran que volver a sus ciudades de origen.



Este año para los deportistas marplatenses comenzó lleno de ilusiones. Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, realizando las últimas pruebas y clasificatorias para llegar al objetivo tan ansiado. Pero por el virus mundial obligó a que los Juegos Olímpicos se aplazaran para el año siguiente.



A partir del mes de junio se les permitió a los deportistas con chances de clasificar, que regresaran a los entrenamientos. Es el caso de Belén Casseta y Florencia Borelli, que se destacan en atletismo; o los nadadores Guido Buscaglia e Ivo Cassini; al igual que Cristian y Brian Rosso en remo. Todos ellos se encontraban entrenando a la espera de saber cuándo se disputarán las clasificatorias para el próximo año.



Hoy en día el único deportista marplatense clasificado es Matías de Andrade, para los Juegos Paralímpicos del próximo año, ya que en 2019 ganó el oro en el Parapanamericano en Lima, Perú.

En el Club Quilmes hubo charlas y seguimiento virtual con los y las deportistas de alto rendimiento.



Por último, los clubes tenían planificadas distintas actividades, viajes y reformas para este año. Once Unidos y Argentinos del Sud no pudieron realizar reformas en sus predios. Quilmes, Peñarol, Cadetes y Boca tenían estipulado realizar distintos viajes para que sus deportistas compitan como lo hacen cada año. Y también eventos especiales como torneo nacionales, fiestas del deporte, celebración día del niño y demás actividades que acostumbran a realizar los clubes de la ciudad.



Recién en octubre se retomaron los entrenamientos de patín artístico, vóley y básquet en espacios al aire libre, bajo un estricto protocolo higiénico y de distanciamiento.