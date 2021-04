Comenzó el Torneo Clasificatorio

Este sábado siguió la acción en la Unión de Rugby de Mar del Plata con el comienzo del Torneo Clasificatorio, que otorgará plazas al Regional Pampeano A. Por el Grupo 1, hubo triunfos de Sporting, Mar del Plata Club y Los Cardos, mientras que en el Grupo 2, Biguá y Uncas se quedaron con sus partidos.

Sin público y con la vuelta del empuje en el scrum, limitado a 1,5 mts, se jugó la primera fecha del Torneo Clasificatorio, una competición que entrega 6 plazas al Torneo Regional Pampeano A. El Grupo 1 está conformado por Mar del Plata Club, Universitario, Comercial, Los Cardos, Sporting y San Ignacio.

Estos últimos reeditaron la final del Torneo Preparación del finde pasado, con un trámite similar y un mismo ganador. Sporting, en el último suspiro, venció por 17 a 16 a San Ignacio. Iván Ballesteros apoyó el agónico try que, junto a los tries de Ignacio Castañon y Agustín Area más una conversión de Juan Noceti, decretaron el scoe final. En el local, Manuel Riego, Juan Caveda llegaron a la zona de anotación, mientras que Rafa Riego ejecutó con éxito dos penales.

Otro que comenzó de la mejor manera fue Mar del Plata Club, que no tuvo contemplaciones y venció a Universitario por 48 a 8. El marcador del equipo que fue local en Sana Celina fue configurado gracias a los tries de Ramiro Allasia, Felipe Lizarraga, Santiago Rodríguez, Arambarri, Fran Huici, Sebastián Hernando, Tomás Larraburu y Alberto Lorenzi. Para Uni, Pignatesi, con un try, y Errecaborde, de penal, descontaron.

El resultado más abultado de este Grupo 1 fue el gran triunfo en condición de visitante de Los Cardos. En su excursión a Sierra de Los Padres, en su primer partido fuera de Tandil de este 2021, le ganaron a Comercial por 62 a 7. La actuación del equipo «Verde» fue letal ante un irregular Comercial.

Por el Grupo 2, Bigúa y Uncas lograron dos grandes victorias, frente a Los 50 y Pueyrredón, respectivamente, mientras que Unión del Sur tuvo descanso en este fin de semana.

En Las Dalias, los dirigidos por Juan Manuel Luna vencieron a los de Tandil por 43 a 13. Se anotaron en el marcador: Alan González, en dos oportunidades, Jeremias Valenzice, también por dos, Raúl Brischetto, que además sumó dos conversiones, Ezequiel Montes de Oca, que también metió dos conversiones, y un try de Julián Ferrero.

En Parque Camet, el visitante fue Uncas y su contundencia fue mucho para Pueyrredón. El score final fue un triunfo por 42 a 19, gracias a los tries de Loidi, Álvarez (2), Constantino, Beneitez y Huarte, en un muy buen debut del equipo de Tandil.

Resultados 17 de Abril

Torneo Clasificatorio



Grupo 1

Mar del Plata 48 – 8 Universitario

Mar del Plata 57 – 0 Universitario (Intermedia)

Mar del Plata 38 – 14 Universitario (Preintermedia)

Mar del Plata 31 – 7 Universitario (M-19)

Comercial 7 – 62 Los Cardos

Comercial 0 – 73 Los Cardos (Intermedia)

Comercial – Los Cardos (Preintermedia)

Comercial 29 – 17 Los Cardos (M-19)

San Ignacio 16 – 17 Sporting

San Ignacio 24 – 5 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 20 – 34 Sporting (Preintermedia)

San Ignacio 15- 17 Sporting (M-19)

Grupo 2

Biguá 43 – 14 Los 50

Biguá 24 – 24 Los 50 (Intermedia)

Pueyrredón 19 – 42 Uncas

Pueyrredón 7 – 14 Uncas (Intermedia)

Pueyrredón 7 – 19 Uncas (Preintermedia)

Pueyrredón 13 – 17 Uncas (M-19)