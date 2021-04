Círculo sumó de local

En un partido donde no abundaron las situaciones de gol, Círculo Deportivo consiguió su primer punto en la temporada al empatar frente a Olimpo de Bahía Blanca 0 a 0, en el debut del «Papero» en su estadio por la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El conjunto de Gustavo Noto tuvo otra vez en Sergio Del Curto a una de sus figuras. La próxima fecha, visita a Peñarol de Chimbas en San Juan.

El arranque de Círculo fue bueno, con dos desbordes que fueron un llamado de atención para Olimpo, uno de cada lado, que terminaron en córner y un cabezazo alto de Astiz, respectivamente. Sin embargo, la visita creció y encontró en el costado derecho de su ataque el lugar por donde lastimar. A los 5′, López Alba llegó al fondo, levantó el centro al segundo palo que Brian Guille cabeceó a quemarropa, a dos metros del arco, y la respuesta de Del Curto fue fenomenal para cachetear, que pegue en el palo y Vedda saque sobre la línea. El juego era equilibrado en la tenencia de la pelota, pero Olimpo parecía más profundo cuando atacaba. El local apenas lastimó con un buen desbordde Astiz que terminó sin decidir si centro o tiro al arco y se perdió por el lateral. Del otro lado, el arquero marplatense se erigió en figura sacando dos pelotas más: una con los pies cuando la empujaban en el segundo palo y la otra para cortar la regla del «dos cabezazos en el área es gol», tocando por encima del travesaño un frentazo de Virreyra que tenía destino de ángulo. Por eso, se fueron al descanso igualados en cero.

Mayor metió mano en el entretiempo y sacó dos de sus hombres de ataque, Noto hizo lo propio antes del cuarto de hora, pero el trámite no se modificaba, era parejo, con muchas imprecisiones y lejos de los arcos. En el juego no pasaba nada, Ham de un lado y Belucci del otro, tenían más participación que los encargados de generar y terminaban lanzando sin prejuicio para el rival. Hubo que esperar hasta los 27′ para que llegara alguna emoción y fue con Ramiro Garay, que recuperó en tres cuartos de cancha, la adelantó y sacó un fuerte derechazo que exigió una buena respuesta de Álvarez sobre su derecha. El partido estaba cerrado y con la sensación que el que hacía el gol ganaba. El «Papero» perdió una carta importante cuando Vedda sintió una molestia en un rechazo y debió ser reemplazado por Charra, a 15′ del final. De ahí al cierre, fue todo empuje de Olimpo, pero no llegó con riesgo al arco de Del Curto. El local aguantó bien los embates y hasta tuvo algún contra ataque que no llegó a aprovechar para quedarse con el triunfo.

SÍNTESIS

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Juan Manuel Zarza, Facundo Nasif y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Cristian Belluci, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Enzo Astiz y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 12′ Ramiro Garay y Jonatan Benedetti por Reali y Astiz, 31′ Agustín Charra por Vedda y 39′ Lucas Rancic por Vértiz.

Olimpo (Bahía Blanca) (0): Lucas Álvarez; Rodrigo López Alba, Rodrigo Herrera, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Gustavo Mendoza, Ezequiel Ham y Facundo Silva; Brian Guille, Ulises Virreyra y Pablo Soda. DT: Carlos Mayor.

Cambios: ST 0′ Cristian Amarilla y Diego Ledesma por Guille y Virreyra; y 25′ Nadir Hadad por Soda

Goles: No hubo.

Árbitro: Lucas Novelli Sánz, de Tandil.

Estadio: «Guillermo Trama».