Círculo arrancó el camión de la Copa Argentina

Copa Aregentina – Fase Previa – Partido de Ida – Cte. Nicanor Otamendi

En un partido entretenido, con muy buen clima y la cordialidad de las dos parcialidades, Círculo Deportivo hizo lo que tenía que hacer, le ganó a Camioneros por 2 a 1 y cumplió con el primer objetivo en la ida de la fase regional de la Copa Argentina. Ahora, el domingo a las 17, visitará Esteban Echeverría para intentar sostener la ventaja y meterse en el cuadro de 32avos de final de la competencia más federal de nuestro país.

El primer tiempo fue entretenido, tuvo muchos errores producto del momento de la preparación y un empate que, en el desarrollo global, fue justo. Porque Círculo fue más en el arranque y en el final, mientras que Camioneros se sintió más cómodo y manejó las acciones en el tramo del medio. En ese lapso, se puso en ventaja con un gran cabezazo de Jorge González que ganó en las alturas un centro de Argañaraz, cabeceó de pique al piso y superó la estirada de Marcos Zappacosta. Antes de eso, había tenido una mediavuelta que hizo temblar el travesaño y un remate más que se fue por encima. El manual del «9» para el grandote que volvió al «verde» para darle otra presencia en ataque.

Del otro lado, el «9» que llegó para Círculo también hizo su aporte. Sobre todo en el arranque del juego, cuando pivoteó, ganó infracciones de espalda y enloqueció a los centrales. Pero después, el equipo abusó del pelotazo y empezó a quedar aislado, a perder. El «papero» perdió la pelota y apenas inquietó con un remate de Ever Ullúa que recuperó y se animó desde la medialuna, tapó Gómez y picó en el travesaño. Hasta que Leonardo se iluminó para buscar a Lazaneo de frente, metió un estiletazo entre el área chica y el punto del penal, Cesarini lo camiseteó y Marcos no dudó en cobrar el penal que el capitán Mariano Buzzini canjeó por gol. En los minutos finales, cuando estaba mejor el dueño de casa, dos errores de Zappacosta con los pies pusieron en aprietos el arco local, en la primera la desperdicio Matías González y en la siguiente se recuperó bien el «1» para quedarse con la pelota. Pero la mejor fue para el dueño de casa con un centro de Pájaro que Lazaneo cabeceó sin fuerza y permitió la respuesta del «uno».

La iniciativa volvió a ser de Círculo Deportivo que estaba más preciso con la pelota. Sin embargo, el segundo llegó en una pelota parada de Sebastián Corti, que buscó el «ollazo» al área, Gómez falló en la salida, chocó cotra sus propios compañeros y Juan Manuel Lazaneo tuvo su bautismo de gol con la camiseta del «papero» al empujar de cabeza al fondo del arco. Tomó ventaja y ganó en tranquilidad el dueño de casa que ya estaba consiguiendo una parte del plan: ganar. Abel Alves empezó a meter mano pero los cambios no le daban resultado, seguía teniendo el control el local, con la pelota cuando pudo y sin pasar sobresaltos cuando la tenía el rival. Lazaneo demostró que no es sólo de espaldas, porque ganó una pelota que parecía perdida sobre la línea, esperó la compañía de sus compañeros, tocó para Ullúa y el exCadetes la tiró por arriba del ángulo derecho.

Para el cuarto de hora final, Alexis Matteo mandó a la cancha a Martín Prado para darle frescura a la mitad de la cancha y después sacó a Lazaneo que se fue muy aplaudido y le dio minutos a Enzo Astiz, el goleador «papero» en torneos regionales. Camioneros era pura imprecisión, a Círculo le servía el triunfo pero si aceleraba podía estirar la ventaja. Y en una contra, le quedó un rebote a Sebastián Corti que probó de afuera y exigió una gran respuesta de Gómez. Enseguida, el de Lobería hizo una gran jugada individual, buscó ajustarla contra el caño izquierdo y le erró por centímetros. Sin embargo, en una pelota parada, lo pudo igualar la visita con un centro que perdió Zappacosta en las alturas, González buscó el arco y García se tiró con todo el cuerpo para tapar el remate y evitar la igualdad. En la última, el arquero salvó la tarde con una respuesta brillante ante un remate de Itabel desde afuera, alcanzó a cachetear con la yema de los dedos, pegó en el palo y terminó en el córner.

El final fue con aplausos, con el reconocimiento a un equipo que sigue creciendo, que ganó los últimos cuatro partidos, que sigue haciendo historia y que el domingo irá por un paso más, para meterse en el cuadro principal de la Copa Argentina.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Marcos Zappacosta; Silvio Vedda, Bruno Cabrera, Gastón García y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Juan Manuel Lazaneo. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 30′ Martín Prado por Pájaro, 35′ Enzo Astiz por Lazaneo y 41′ Matías Atlante por Ullúa.

Camioneros (1): Agustín Gómez; Jonatan Argañaraz, Cristian Stele, Matías Lozano y José Cesarini; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Jonathan Campo y Matías González; Facundo Suárez y Jorge González. DT: Abel Alves.

Cambios: ST 13′ Kevin Itabel por Campo, 17′ Facundo Moyano por M.González y 39′ Fernando Pasquale por Suárez.

Goles: PT 24′ J.González (C) y 35′ Buzzini, de penal (CD); ST 6′ Lazaneo (CD).

Incidencias: ST 46′ expulsado Pasquale (C)

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: «Guillermo Trama»

Partido de vuelta: Domingo 17hs. Camioneros vs. Círculo Deportivo

Nota enviada por Presnsa de Círculo Deportivo – PH Martín Angelini