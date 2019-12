CiDeLi subcampeón de la Liga Nacional de Básquet Adaptado

El equipo del Círculo Deportivo de Lisiados de Mar del Plata (CiDeLi) perdió por diferencia de puntos ante CeDiCh de Trelew la Final de la Primera División de la Liga Nacional de Básquet Adaptado desarrollada el sábado en el Polideportivo Municipal de Colinas de Peralta Ramos.

Los marplatenses ganaron por la mañana 60 a 51 y perdieron por la tarde 61 a 42. El sistema de competencia previsto por la Federación Argentina no contemplaba un partido desempate, por lo que el campeón fue el equipo chubutense.

CiDeLi hizo un gran primer juego en defensa y ataque, con Augusto Bianchi (25 puntos) y Matías Méndez (21) imparables. Además, dominó los rebotes.

Sin uno de sus habituales titulares, Diego Hernández (afuera de la final por enfermedad) a los dirigidos por Ignacio Tambourindeguy se les hizo cuesta arriba la revancha, ya que no tuvieron a Bianchi por cuestiones laborales. Eso fue bien aprovechado por CeDiCh, que recargó el juego en sus pivots (38 de los 61 puntos) para tomar apreciables ventajas rápidamente y manejar el juego para cerrar con la diferencia que le dio el título.

Una gran campaña para el equipo de Mar del Plata, que terminó la temporada con 12 triunfos y 7 derrotas, y la seguridad de un plantel joven que recuperará lesionados y energías para el 2020.

El plantel de CiDeLi temporada 2019 fue integrado por Eduardo «Lalo» Sterli, Nicolás Valenzuela, Diego Hernández, Matías Méndez, Augusto Bianchi, Eber Hintz, Tomás Mansilla, Santiago Salto, Carlos Pistochini. DT: Ignacio Tambourindeguy. Asistente: Santiago Andrade.

CAMPAÑA DE CIDELI (12 PG; 7 PP)

PRIMERA FASE (2-4)

Cuadrangular #1 (en La Matanza)

Vs River Plate (Capital Federal) 34-29

Vs Sica (Córdoba) 11-80

Vs Cedich (Trelew) 38-42

Cuadrangular #2 (en Córdoba)

Vs Cedich (Trelew) 48-31

Vs Sica (Córdoba) 31-73

Vs River Plate (Capital Federal) 40-42

SEGUNDA FASE (4-1)

Cuadrangular #1 (en Mar del Plata)

Vs Selección Argentina Femenina 50-36

Vs Cedich (Trelew) 56-55

Vs DuBa (Bahía Blanca) 73-30

Cuadrangular #2 (en Venado Tuerto)

Vs Selección Argentina Femenina 57-19

Vs Cedich (Trelew) 50-54

SEMIFINALES (5-1)

Cuadrangular #1 (en Tucumán)

Vs CeDiMa (San Justo) 59-46

Vs Fundación Sotelo (Tucumán) 58-60

Vs ADisMoc (Concordia) 63-42

Cuadrangular #2 (en Mar del Plata)

Vs CeDiMa (San Justo) 71-42

Vs Fundación Sotelo (Tucumán) 61-41

Vs ADisMoc (Concordia) 68-24

FINAL (en Mar del Plata)

Vs CeDiCh (Trelew) 60-51

Vs CeDiCh (Trelew) 42-61

SÍNTESIS DE LOS PARTIDOS:

PARTIDO 1

CIDELI (60): Valenzuela 4, Sterli 8, Bianchi 25, Mansilla 2 y Méndez 21. DT: Tambourindeguy.

CEDICH (51): Germillac 4, Burgos 4, Gilardi 11, Victores F. 14 y Valenzuela 6 (FI); Fernández 5 y Seimandi 7. DT: Victores O.

Parciales: 17-10, 31-20, 47-33 y 60-51

Árbitros: Colombatti y Bestilleiro.

Cancha: Polideportivo Municipal Colinas de Peralta Ramos.

PARTIDO 2

CIDELI (42): Valenzuela 7, Sterli 9, Salto 2, Mansilla 8 y Méndez 16 (FI); Pistochini 0. DT: Tambourindeguy.

CEDICH (61): Germillac 4, Burgos 2, Gilardi 17, Victores F. 22 y Valenzuela 8 (FI); Fernández 0, Seimandi 8, Valiña 0 y Victores. O 0. DT: Victores O.

Parciales: 9-20, 23-34, 31-52 y 42-61.

Árbitros: Colombatti y Bestilleiro.

Cancha: Polideportivo Municipal Colinas de Peralta Ramos.