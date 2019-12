Brasil Inolvidable

En la historia del fútbol, su juego quedó como inolvidable. Todos coincidieron que la belleza de su labor aunó grandes individualidades con sentido de equipo. Se quedó con la copa Jules Rimet y el mundial cambió de nombre.

En doce años ( a partir de 1958 cuando en Suecia surgió su gran creatividad y se prolongó en Chile 1962) lo concretó. Fue el Brasil de México 1970. Aquél de los cinco números diez clásicos que eran Gerson, Jairzinho,Tostao, Pelé y Rivelinho. No solo ganó todos los partidos de eliminatorias, sino que también recorrió la competencia en el país azteca con triunfos y sin puntos perdidos.

Con la llegada del 2020 se cumplirán cincuenta años de un proceso impecable. Pero vale rememorarlo porque comenzó con Joao Saldanha (en la previa) y se materializo con Mario «Lobo» Zagallo. El primero, periodista de «O Globo», tuvo duro enfrentamiento con el presidente de la nación, Garrastazú Médici. Este intentó participar de alguna elección de futbolistas y Joao replicó: «Yo no le digo a qué ministros debe elegir, que no me diga a qué jugadores debo poner». Fue la frase que lo condenó. Por eso el cambio con el ex compañero de Pelé. No obstante queda el recuerdo de una zona sudamericana que Brasil pasó con holgura. Ganó todos los encuentros: 2-0 y 6-2 a Colombia, 5-0 y 6-0 a Venezuela y 3-0 y 1-0 a Paraguay. Hubo 10 goles de Tostao, 6 de Pelé y 3 de Jairzinho que luego sería el goleador en México.



Ya en el Mundial , todo comenzó con una goleada a Checoslovaquia:4 a 1 con dos tantos de Jairzinho, Pelé y Rivelinho. Luego vendría el 1-0 a Inglaterra con gol de Jairzinho y una atajada fenomenal de Banks ante un cabezazo de Pelé. Posteriormente, derrotó a Rumania 3-2 con conquistas de Pelé(2) y Jairzinho. Ya en otra fase, doblegó a Perú, el verdugo de Argentina, por 4-2 con dos de Tostao , Rivelinho y Jairzinho. Tras batir a Uruguay 3-1 con anotaciones de Pelé , Gerson y Jairzinho, alcanzó la final con Italia, a la que apabulló 4 – 1 en el estadio azteca, donde 16 años después, alcanzaría victoria similar la Argentina de Maradona. Para la goleada a los peninsulares, marcaron Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto.



Fue el primer mundial televisado para nuestro país (en blanco y negro) y hubo un detalle llamativo:Jairzinho que se desempeñó como puntero derecho, hizo goles en todos las presentaciones del campeón. Fue un elenco formidable que concentraba en su delantera, calidad, efectividad y al mejor jugador del certamen :Pelé. El goleador del torneo ,el alemán Gerd Müller(10) y los once de la vuelta olímpica: Felix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo; Clodoaldo, Gerson; Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelinho.También puede destacarse la actuación del arquero oriental Mazurkiewicz y el lateral italiano Facchetti.

En el resto, todo pasó por la categoria de los brasileños con un sistema por entonces innovador con cuatro defensores, dos medios(uno de contención y otro lanzador), dos centrodelanteros y dos extremos.En México ´70 hubo estreno de tarjetas (así lo dispuso el titular de la FIFA, Stanley Rous) y ningún expulsado y por primera vez se utilizó una pelota blanca y negra, siendo su proveedor Adidas y se llamaba Telstar.

Hace 50 años, los brasileños se consagraron tricampeones. Ganaron todos los partidos. En la final dieron una exhibición memorable y sacaron de paseo la gran técnica individual con un sentido colectivo moderno. Manifestaron precisión,movilidad y velocidad. Se quedaron con la Jules Rimet,merecidamente.