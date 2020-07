Boca y un recuerdo inolvidable

El primero de agosto se cumple un nuevo aniversario de la conquista inicial de Boca a nivel intercontinental. La logró en 1978, cuando en Karlsruhe, derrotó 3-0 al Borussia Moenchengladbch y en tierra alemana alcanzó la gloria.

Era época de Juan Carlos Lorenzo como técnico. La victoria fue muy celebrada por dos razones: la primera porque la logró de visitante y la otra porque se repuso de un preocupante 2-2 como local, donde los goles de Mastrangelo y Ribolzi no alcanzaron.

Para el gran triunfo que culminó con la vuelta olímpica se alistaron Gatti; Pernia, Tesare, Bordón, Suñe, Salinas,Zanabria, Mastrangelo, Saldaño y Felman. Más tarde ingresó Veglio (46 minutos) en la posición de Saldaño. Los goles fueron convertidos por Felman (2 minutos), Mastrangelo (33 minutos) y Salinas (37 minutos).

El arbitraje estuvo a cargo del uruguayo Roque Cerullo.

En el perdedor se alistaban los conocidos Vogts y Simonsen y lo dirgía el llamado «hombre del latigo», Udo Lattek.

Con relación al cotejo de ida, no estuvieron Monzón , Sá y Pavón. Tampoco quienes ingresaron en el segundo tiempo, Ribolzi y Carlos Alvarez.

En el cuadro europeo, no alistó el volante internacional Bonhof.Hay que recordar que en esta edición, correspondiente a 1977, se cumplió un año después y el Liverpool de Inglaterra le dejó su lugar al Borussia

La del ´78 tuvo el merito de ser la primera conquista a ese nivel. Después repitió, con la dirección de Carlos Bianchi, en el 2000 (ante el Real Madrid) y en el 2003 con el Milan.

Para cerrar el recuerdo, unas frases del «Toto» Lorenzo que lo pintan de cuerpo entero:»Todos me acusan de que voy a especular siempre, que niego el ataque, que mando destruir a mis jugadores pero el fútbol es así. Si no ganás al día siguiente te echan. Si ganás sos el rey, pero si no sos odiado por todos. Además yo busco resultados. A mi me trajeron a Boca para salir campeón. Por eso me interesan jugadores que se adapten a nuestro juego.»