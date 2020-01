Boca Sin Sobresaltos

Partido Amistoso – San Juan

Con goles de Villa,mediante penal, y Avila de cabeza, ambos en el segundo tiempo, Boca arrancó el 2020 con una victoria y buen comienzo para el ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador. Concretó el triunfo , sin gran brillo pero totalmente merecido, ante el Universitario de Lima por 2-0 en amistoso internacional disputado en San Juan.

En los ultimos minutos Avila fue expulsado por hablar pero la salida del reemplazante de Tevez no influyo en el trámite, pues el cuadro peruano no tuvo profundidad y casi no inquietó a Marcos Díaz.

La primera parte acabó con un intrascendente empate en cero, donde la visita neutralizó el intento argentino, advirtiendose la falta de precisión y velocidad en ambos lados, sin embargo el cambio mostró un equipo «xeneize» más identificado con su estilo, no tan conservador como en tiempos de Alfaro.

La conquista inaugural llegó por un penal sancionado apenas iniciado el complemento, por una mano casual de un defensor incaico y que tradujo en gol, el colombiano Villa, uno de los destacados en el ganador.Obando, que entró en la etapa final, ejecutó un preciso centro desde la izquierda y permitió la certera definición, con un cabezazo en el área, de Avila que sentenció el resultado final.

Arranque de competencia para Boca, éxito claro y un objetivo de pulir defectos para alcanzar el mejor nivel. Ahora viene el amistoso con Paranaense de Brasíl, mientras el calendario de la Superliga, le marca dos partidos claves: con Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba. Todo un desafio para Russo y su regreso a la entidad luego de haber ganado, años atrás, la Copa Libertadores de América.