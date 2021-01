Beach Volley: Se definen los cuartos de final en Chapadmalal

Disputada la primera etapa del Circuito Argentino de Beach Volley en Chapadmalal, se definió la fase de grupos del cuadro principal, y se conocieron las ocho duplas que irán por el título en ambas ramas. Este domingo, la final femenina se disputará desde las 15, con transmisión en vivo de DirecTV en el canal 1613 (HD) o 613 (SD), y a continuación, será el turno de la definición del título masculino.

El sábado la acción comenzó bien temprano en la mañana con los 16 equipos del cuadro principal divididos en cuatro zonas. Luego de la fase clasificatoria, donde ocho equipos ganaron su cupo para el cuadro, se ubicó a los equipos de acuerdo al ranking y se enfrentaron inicialmente el primero ante el cuarto y el segundo frente al tercero. Más tarde llegó el momento de enfrentarse entre ganadores y perdedores. Los primeros de cada grupo clasificaron directamente a cuartos de final, mientras que los segundos y terceros disputaron octavos de final para completar a los cuatro equipos restantes en el camino al título.

Moreno/Najul, Klug/Peralta, Villar/Diaz y Zonta/Churin fueron primeras en sus zonas al igual que Amieva/Aveiro, Capogrosso/Azaad, Capogrosso/Fernández y Mehamed/Zelayeta del lado masculino.

Luego de una extensa jornada de juego, quedaron definidos los cruces para este domingo: desde las 8am Moreno/Najul enfrentarán a Di Lello/Galíndez, Klug/Peralta a La Palma/Martínez, Villar/Díaz a Pignatto/De Brito y Zonta/Churín a De Nappole/Roberts. Por el lado de los varones, y desde las 9am, Amieva/Aveira irán ante Gasaba/Tacone, Mehamed/Zelayeta frente a Del Coto/Etchegaray, Capogrosso/Azaad vs Díaz/Palermo y Capogrosso/Fernández ante Santelli/Santelli.

Este domingo se completará la primera de las cinco etapas confirmadas de este Circuito Argentino que continuará la próxima semana en Pinamar.

Cuartes de final:

Femenino

Moreno/Najul vs Di Lello/Galíndez

Klug/Peralta vs La Palma/Martínez

Villar/Díaz vs Pignatto/De Brito

Zonta/Churín vs De Nappole/Roberts

Masculino

Amieva/Aveiro vs Gazaba/Tacone

Mehamed/Zelayeta vs Del Coto/Etchegaray

Capogrosso/Azaad vs Díaz/Palermo

Capogrosso/Fernández vs Santelli/Santelli

FINAL – DIRECTV Canal 1613 (HD) o 613 (SD)-

15hs Final Femenina

16hs Final Masculina