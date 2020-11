Argentina y una victoria sin sobresaltos

FIFA – Eliminatorias CONMEBOL – Fecha 4 – Lima, Perú

No hubo riesgos. Argentina derrotó con justicia y sin sobresaltos a Perú, en Lima, por dos a cero. De esta manera consolidó tras cuatro fechas sus chances para clasificar. Solo la superó Brasil que ganó en todas sus presentaciones. El desempeño en el Estadio Nacional fue seguro y tras hacer la diferencia, empleó con inteligencia el contraataque, disponiendo de los espacios necesarios. Así las eliminatorias para el próximo mundial pueden ser una ruta accesible en especial si supera los compromisos venideros con el líder de la competencia y Uruguay.

El primer tiempo arrojó una victoria parcial de 2-0 que reflejó especialmente el poder de definición de la visita. Nuevamente se mostró muy positivo para el equipo el hoy volante Nicolás González, autor precisamente del primer tanto tras buena combinación con Lo Celso. Su tarea por el lateral izquierdo en tándem con Tagliafico fue una de las cartas de desequilibrio. En ventaja, apareció Messi y tras la conquista de Lautaro Martínez, los dirigidos por Scaloni se mostraron firmes en defensa e inteligentes para el contraataque.

El equipo de Gareca asumió la iniciativa, pero no lastimó a Armani en proporción a su esfuerzo y dominio del balón.Hubo una tarea interesante del volante del Malatyaspor de Turquía, Chirstían Cuevas, pero no tuvo eco arriba donde Lapadula no hizo olvidar a Paolo GuerreroEn la etapa final, el planteo de los dos quedo claro.

Los de la banda roja tomaron la iniciativa y el «blanquiceleste» apostó a las réplicas. El centro aéreo fue el recurso más empleado por los incaicos. Envios que eran resueltos por la defensa y gestación de peligrosos contragolpes que dejaban la sensación que era más probable el 3-0 que el 1-2- En especial en una llegada al área de Messi que a punto estuvo de terminar en la red. Luego el que estuvo cerca del gol fue Di María que había reemplazado a González. A esta altura del juego, Messi tenía espacios para imponer condiciones y anduvo muy cerca de anotar.