Argentina ganó sin brillo

FIFA – Eliminatorias CONMEBOL – Fecha 1 – Buenos Aires

El resultado fue lo principal. Con un generoso despliegue, pero sin brillo, Argentina comenzó su camino de eliminatorias con una victoria merecida ante Ecuador (1-0) aunque carente de jerarquía. El cotejo resultó muy cortado, con escasas llegadas y donde el vencedor asumió la iniciativa que rápidamente le dio redito con el gol de penal de Messi por falta sobre el activo Ocampos, poco después de los diez minutos.

La escuadra visitante, orientada por Gustavo Alfaro, contrarrestó el poderío adversario, pero no inquietó a Armani, no disponiendo de opciones para igualar. Bajo esas características, transcurrió el partido con marcador incuestionable pero no nos dejó mucho. En especial cuando en el saldo, se destacan los tres puntos más que la generación de juego.

Salvo una maniobra en el arranque del segundo tiempo (Domínguez desvió un toque de Ocampos a pase de Martínez con destino de red) no hubo acciones claras para anotar. Se corrió mucho, pero gobernó la imprecisión y en muchos pasajes el ritmo , el apresuramiento evitó el pase preciso y eficaz.

Posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Brasil 3 1 1 0 0 5 0 +5 2 Colombia 3 1 1 0 0 3 0 +3 3 Uruguay 3 1 1 0 0 2 1 +1 4 Argentina 3 1 1 0 0 1 0 +1 5 Paraguay 1 1 0 1 0 2 2 0 6 Peru 1 1 0 1 0 2 2 0 7 Chile 0 1 0 0 1 1 2 -1 8 Ecuador 0 1 0 0 1 0 1 -1 9 Venezuela 0 1 0 0 1 0 3 -3 10 Bolivia 0 1 0 0 1 0 5 -5 -Los 4 primeros clasifican al Mundial de forma directa.-El 5° jugará Repechaje con Confederación a confirmar.

No corrió riesgos la selección nacional, tal vez su principal preocupación era la estrechez de la ventaja, pero se olvidó de jugar con la misma eficacia que recuperaba. Enfrente había mayor intención de evitar que de crear. Y así se desarrolló el encuentro. Sin vuelo. Más físico que técnico.

El martes, con la respetuosa altura como juez, Argentina visitará a Bolivia. Seguramente con otra táctica y más preocupado por cuidar el balón que darle continuidad a la acción.Pasó el primer examen, solo nos dejó una victoria. Lo fundamental, pero uno suele pedir otro volumen. Aunque quedó claro que Ecuador no exhibió muchas armas para alterar el tanteador.

FECHA 2 – Eliminatorias CONMEBOL