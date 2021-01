Argentina debutará frente a Rusia en la ATP Cup

Se conoció oficialmente el fixture para la edición 2021 de la ATP Cup. El martes 2 de febrero, primer día de competencia luego del cambio anunciado el domingo, se podrá ver al Top 4: Djokovic, Nadal, Thiem y Medvedev.

En el primer turno, 10.00 local (20 hs Argentina), Serbia enfrentará a Canadá (Grupo A) en el Rod Laver Arena, mientras que Austria hará lo propio ante Italia (Grupo C) en el John McCain Arena.

El segundo turno, 17.30 local (3.30 hs Argentina), España jugará ante Australia (Grupo B) en el Rod Laver, y Argentina tendrá su partido más duro del Grupo D ante Rusia, en el John McCain.

Fixture completo (Hora Argentina):

2 de febrero:

20.00 (del día anterior)

Rod Laver Arena, Grupo A, Serbia vs Canadá

John Cain Arena, Grupo C, Austria vs Italia

3:30

Rod Laver Arena, Grupo B, España vs Australia

John Cain Arena, Grupo D, Rusia vs Argentina

3 de febrero:

20.00 (del día anterior)

Rod Laver Arena, Grupo A, Alemania vs Canadá

John Cain Arena, Grupo C, Italia vs Francia

3:30

Rod Laver Arena, Grupo B, Grecia vs Australia

John Cain Arena, Grupo D, Rusia vs Japón

4 de febrero:

20.00 (del día anterior)

Rod Laver Arena, Grupo A, Serbia vs Alemania

John Cain Arena, Grupo C, Austria vs Francia

3:30

Rod Laver Arena, Grupo B, España vs Grecia

John Cain Arena, Grupo D, Argentina vs Japón

5 de febrero:

3:30

Rod Laver Arena, Semi-Final 1, Ganador Grupo A vs Ganado Grupo D

John Cain Arena, Semi-Final 2, Ganador Grupo B vs Ganador Grupo C

6 de febrero:

3:30

Rod Laver Arena, Final.