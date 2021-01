APERTURA CASA CORONA EN MAR DEL PLATA

EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS Y GASTRONÓMICAS, SUSTENTABILIDAD, YOGA Y SURF EN UN ENTORNO QUE SIGUE LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS

La pandemia ha revolucionado todos los aspectos de la vida de las personas. Los hábitos de vacaciones, el ir a la playa, los sunsets posteriores al día del mar, son algunos de los rituales que repetimos año a año, y que hoy tienen un nuevo ADN. CASA CORONA rescata esas pautas, las adapta a su áforo, y las enmarca en su tradición de marca nacida en la playa, rodeada por el océano. Durante el mes de Enero, en una de las playas sureñas de Mar del Plata, Bosques del Faro, Cerveza Corona abre las puertas de su CASA CORONA e invita a disfrutar de los mejores atardeceres en un entorno seguro.

La pandemia impuso sus reglas, y hoy las playas argentinas muestran una nueva fisonomía: capacidad reducida y distancia entre sombrillas son algunas de las políticas que ya se aplican.

CASA CORONA es un parador que brinda experiencias artísticas, gastronómicas y los mejores sunsets en Mar del Plata. El calendario incluye desde clases de Yoga con Agustina Etchegoyen, clases de surf a cargo de la escuelita Quba de Lele Usuna (Campeón Argentino de la disciplina), hasta acustic y DJ Sessions.

Fiel al ADN de la marca, la Sustentabilidad ocupa un espacio prioritario a la hora de definir actividades playeras: charlas a cargo de emprendedores que acompañan la filosofía de la marca como Meraki, Eyebond y Swahilli, limpieza de playa en alianza con Parley for the Oceans, la incorporación de una máquina recicladora creada por Reciqlo, que permite triturar las botellas de vidrio ya utilizadas (residuos que luego son enviados a la cooperativa Cattorini para fabricar nuevos envases).

¨La fisonomía del parador lleva el sello del necesario distanciamiento y el respeto a los protocolos sanitarios que imponen los tiempos: el ingreso es por lista, es obligatorio el uso de barbijos, el parador cuenta con ¨burbujas¨ albergan grupos máximos de 10 personas, entre otras pautas designadas por el Municipio de Mar del Plata. Los procedimientos han sido elaborados de acuerdo con las pautas fijadas por la OMS y las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional, para tranquilidad de todos, los visitantes de CASA CORONA y para nosotros como marca responsable¨, destaca Juan Giovaneli, director de marca Corona. ¨Hemos emplazado una Unidad Covid-19 dedicada al monitoreo diario y eficiencia de todos los procedimientos, además de actualizar los procedimientos y realizar capacitaciones de seguridad e higiene a todos los empleados de Casa Corona en forma continua, con constantes supervisiones a lo largo de la temporada¨, resume.

¨La basura generada en el parador se separará en orgánica, plásticos, aluminio y cartón. Es retirada por una cooperativa marplatense llamada Federación de Cartoneros y Recicladores, quienes se encargan de llevar la basura a sus respectivos centros de reciclaje¨, describe.

Cerveza Corona viene apoyando a la industria turística nacional desde el inicio de la pandemia. En el mes de julio de 2020, y frente a la crisis sin precedentes que enfrenta la industria de la hospitalidad, Corona lanzó “Viajes con Conexión”, una iniciativa apuntada a apoyar al turismo nacional e inspirar a sus consumidores a conectarse con la naturaleza. La marca reservó 1200 noches de hotelería en toda la Argentina: 100 paquetes para 4 personas, cada uno por 3 noches, que fueron sorteados para ser utilizados por los ganadores una vez levantadas las restricciones de circulación.

¨Desde Corona, buscamos impulsar a los viajeros a volver a la naturaleza, explorando el mundo con los cuidados necesarios y fomentando un turismo consciente¨, destacó Giovaneli.

Otra de las actividades que toman protagonismo en el calendario 2021 es la continuidad de la campaña de Corona ¨El plástico no pertenece al oceáno¨, iniciada en 2019 en alianza con la ONG Parley for the Oceans. (Ver info ampliada en Dossier)