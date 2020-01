Mas o menos por 1582 (que en ese momento ni sabían que era 1582) el Papa Gregorio reunió a la banda y les dijo:

«Muchachos, así no va. Esto es un quilombo. Estamos usando el calendario de Julio César, que aparte de puto no era del palo. Hay que modernizarse. La cámara de comercio me tiene las bolas al plato porque no se sabe cuándo mierda es Navidad, cuando es Año nuevo y cuáles son los feriados del Año. Aparte no me dan los números, a mí el Vittel toné me encanta pero me hace mierda el hígado y tampoco quiero tener al tío Luiggi mamandose todos los días.

Si nos organizamos, la ponemos todos.

Así que 365 días, cambio de guardia el 1 de Enero, al pibe lo hacemos nacer un 25, carnaval en Febrero y Semana Santa por Marzo, Abril. Así ya vamos tirando y el Año no se hace tan pesado….

Listo, impriman»

– ehhhh, si le hacemos 365 nos sobran unos minutos, no es exacto.

– me cago en el día que el jefe inventó la ciencia.

Bueno, ponele un día más casa 4 años, y que se caguen. Eso sí, hace correr la bola que esos años (nota mental: les voy a poner bisiestos) con un día más va a haber desgracias y terremotos y va a salir campeón Racing, que me quiero cagar de risa un rato.Y apúrate que quiero mandar a alguno a la hoguera por hereje».